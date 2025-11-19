כפי שנחשף ב-i24NEWS: מפקד מחוז ירושלים יסיים את תפקידו

כפי שנחשף לאחרונה ב-i24NEWS, אמיר ארזני יסיים את תפקידו כמפקד מחוז ירושלים, כך נודע היום (רביעי) ל-i24NEWS. זאת אחרי מעט יותר משנה בה שימש בתפקיד, ברקע מתיחות עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ברקע דרישות השר לתת הקלות ליהודים בהר הבית, וסירוב של ארזני ליישמן.

בתוך כך, השר לביטחון לאומי קיבל את המלצתו של מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי על סבב מינויים לקצינים בכירים, בהם:

• ניצב יאיר חצרוני ימונה לתפקיד סמפכ"ל המשטרה.

• ניצב אבשלום פלד ימונה לתפקיד ממ"ז ירושלים.

• ניצב אמיר כהן ימונה לתפקיד ממ"ז מרכז.

• ניצב אמיר ארזני ייצא לשנת לימודים.

• לתפקיד הממונה על הפשיעה בחברה הערבית ימונה תנ"צ מעוז בן שבו ויקודם לדרגת ניצב.

נזכיר כי בחודש יולי האחרון, כתבנו משה שטיינמץ דיווח על המתיחות בין ארזני לבן גביר. נציין כי מדובר בפרישה ראשונה של ניצב בעידן המפכ"ל דני לוי, ולאחר תקופה קצרה, שכן נהוג לכהן בתפקיד כשלוש שנים לפחות.