בצה"ל מאשרים: אסון טנק המג"ד בו נהרגו 4 לוחמים - כתוצאה מרחפן נפץ
הודעת דובר צה"ל מגיעה בתום תחקור ראשוני, האירוע עדיין נמצא בתחקור • דובר צה"ל: "המידע נמסר למשפחות, צה"ל משתתף בצער המשפחות וימשיך ללוותן"
ינון שלום יתחכתב לענייני צבא וביטחון
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דובר צה"ל מאשר היום (ראשון) לפרסום את תוצאות התחקיר הראשוני של אסון טנק המג"ד בו נהרגו ארבעה לוחמי צה"ל בדרום לבנון, בהם מפקד גדוד 52 סא"ל דור בן שמחון. על פי התחקיר, הטנק בו נהרגו הארבעה נפגע מרחפן נפץ.
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מצה"ל נמסר: "לאחר תחקור ראשוני של האירוע בו נפל מג"ד 52 בדרום לבנון ב-19 ביוני, עלה כי הטנק נפגע מרחפן נפץ. האירוע מצוי בתחקור. המידע נמסר למשפחות, צה"ל משתתף בצער המשפחות וימשיך ללוותן".
כזכור, באסון נהרג מפקד גדוד 52 סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל, והלוחמים מחפ"ק המג"ד - סמ"ר נוה חבשוש ז"ל, סמ"ר יואב קליין ז"ל וסמ"ר ליאב כבביה ז"ל.
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