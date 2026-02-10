בצל משבר כוח האדם: צה"ל הקים אוגדה שמורכבת מחיילים בהכשרות

צה"ל הודיע היום (שלישי) על הקמת אוגדה 38, אוגדת הכרעה רב-זירתית חדשה שתאגד תחתיה את כלל חטיבות ההכשרה של זרוע היבשה. ההחלטה התקבלה כחלק מלקחי מלחמת "חרבות ברזל" ולאור העומס המשמעותי שהוטל על מפקדות האוגדות הקיימות.

האוגדה החדשה נועדה לספק למטה הכללי גמישות מבצעית ועתודה מתמרנת חזקה המסוגלת לקלוט ולהפעיל כוחות בגזרות שונות במקביל, תוך שהיא ממשיכה להוביל את הכשרת הלוחמים בשגרה.

האוגדה תורכב מגדודי הפיקוד וההכשרות של היחידות המרכזיות בצה"ל: בה"ד 1 (בית הספר לקצינים), ביסל"ח (חטיבת חיל הרגלים), חטיבה 460 (שריון), וכן בתי הספר להנדסה קרבית, תותחנים ולוגיסטיקה. מאחר שחטיבות אלו כבר תמרנו וצברו ניסיון מבצעי רב במהלך המלחמה הנוכחית, איגודן יאפשר להפוך אותן לכוח מחץ מיומן ביום פקודה. לצורך תפעול האוגדה, צה"ל צפוי לגייס כ-1,200 חיילי מילואים שיאיישו את מערכי המנהלה והלוגיסטיקה.

בראש האוגדה יעמוד תת-אלוף שרון אלטיט, המשמש כיום כראש חטיבת ההפעלה בזרוע היבשה.

המהלך כולל את סגירת הגיס המטכ"לי לטובת הקמת אוגדת העתודה, וזאת כחלק מהתוכנית הרב-שנתית "חושן" להתאמת בניין הכוח לאיומי העתיד.

לקריאה נוספת

מאתרים את האמל"ח בתוך המבנה: תיעוד פעילות צה"ל בדרום סוריה

מתקפה חריפה נגד צה"ל: "מונעים מיהודים להניח תפילין"

מפקדת האוגדה תמוקם במחנה ג'וליס, ובימים אלו היא כבר נמצאת בעיצומו של אימון פתיחה למטה. היעד שהוצב לאוגדה 38 הוא הגעה למוכנות מבצעית מלאה לתמרון קרקעי עד לשנת 2027.

בחירה במספר האוגדה, 38, אינה מקרית; מדובר באוגדה היסטורית שפעלה במבצע קדש ובמלחמת ששת הימים, אז הוביל אותה אריאל שרון לניצחון בקרב המפורסם באום-כתף. כעת, בצה"ל מחזירים את השם ההיסטורי לשירות פעיל, במטרה להבטיח מענה הולם לאתגרי הביטחון המורכבים בכלל זירות הלחימה.