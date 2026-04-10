בעוד שהמאמצים להשגת הסכם הפסקת אש קבוע עם איראן נמשכים תחת תיווך פקיסטני, צה"ל חשף הבוקר (שישי) את הנתונים מהשטח שמלמדים על עוצמת הלחץ הצבאי שהופעל על טהרן.

על פי הנתונים, חיל האוויר ביצע יותר מ-1,000 מטסי תקיפה ישירים בשטח איראן, ובסך הכל בוצעו יותר מ-8,500 גיחות מבצעיות במסגרת המערכה.

הותקפו גם מספר רב של מטרות - כ-4,000 בסך הכל, אך הדיוק בתקיפות צה"ל משתקף גם בירידה לפרטים קטנים יותר. כך, חיל האוויר תקף למעלה מ-10,800 נקודות תקיפה, שהתמקדו ביותר מ-6,700 רכיבים ספציפיים בתשתיות האיראניות.

כמו כן, כמות החימושים שהוטלה במערכה היא חסרת תקדים: יותר מ-18,000 חימושים שולחו לעבר מטרות בשטח איראן.

כזכור, הפסקת אש נכנסה לתוקף ביום רביעי האחרון, והמשא ומתן בין ארה"ב לאיראן אמור להתחיל בהמשך היום בפקיסטן. למרות הצהרות הניצחון שמשמיע משטר האייתוללות מסיבות אידיאולוגיות, המציאות בשטח כאמור מלמדת על פגיעה קשה ביכולותיו של הצבא האיראני. המדינה עדיין נתונה תחת סנקציות כבדות, כאשר תעשיית הטילים והייצור הצבאי שלה ספגו מכות משמעותיות שמחייבות שיקום ארוך.

עבור טהרן, ההפוגה היא בראש ובראשונה "זמן התאוששות" הכרחי, שבו היא נאלצת לפתוח מחדש את מיצרי הורמוז ולקבל על עצמה את תנאי המשא ומתן תחת לחץ דיפלומטי וצבאי מתמשך. מהצד הישראלי, הכניסה להפוגה מעניקה חלון זמן אסטרטגי וקריטי להשלמת מלאי המיירטים וחידוש מלאי החימוש של חיל האוויר. לצד השיפור המיידי במוכנות המבצעית, המשק הישראלי זוכה לחזור לשגרה כלכלית ואזרחית, תוך שישראל משמרת את חופש הפעולה המלא שלה אל מול איומי חיזבאללה בגבול הצפון.

זמן ההתארגנות המחודש מאפשר למערכת הביטחון לבצע הערכות מצב מעודכנות ולחזק את מערכי ההגנה וההתקפה, מתוך הבנה שהפסקת האש הנוכחית היא שלב ביניים בתוך מערכה מורכבת יותר, ולא בהכרח סוף הפסוק של העימות הישיר. במקביל לייצוב המצב בשטח, שורה של שאלות מהותיות נותרו פתוחות וצפויות לעמוד במרכז המגעים הדיפלומטיים הקרובים.