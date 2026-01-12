"האויב לא קופא על שמריו": כך ישפר צה"ל את המוכנות למלחמה

צה"ל החל היום (שני) לגבש את התוכנית הרב שנתית - חוש"ן לחמש השנים הבאות (2026-2023), על בסיס הלקחים מתחקירי צה"ל בנוגע למחדלי ה-7 באוקטובר. הרמטכ"ל אייל זמיר: "תר"ש 'חושן' מניח את המסילות עבור צה"ל לנוע קדימה, על בסיס לקחי ה-7 באוקטובר והמלחמה".

אגף התכנון מוביל עבור צה"ל והרמטכ"ל את התוכנית החדשה, במסגרתה ייטמעו וישולבו בארגון לקחי המלחמה. בראיית הרמטכ"ל, צה"ל יקיים בשנה הקרובה שני מאמצים כמוכנות למלחמה: הפעלת כוח בכל הגזרות ולצד זאת בניין כוח.

ראש אגף תכנון, אלוף הדי זילברמן, עדכן כי הצבא יחל לממש את עיקרי התוכנית אחרי פסח הקרוב, וכי צה"ל פתח "בתחרות למידה מול האויב, ומירוץ חימוש. הדבר גוזר לקבלת החלטות מהירות, כי האויב לא קופא על שמריו".

במסגרת המאמצים, יתמקד צה"ל בשלושה תחומים: מוכנות למלחמה, חזרה לכשירות, אתגרי העתיד. בין היתר ישקיע הצבא בכשירות ושיקום אחרי שנתיים של מלחמה; ביצור גבולות הארץ על בסיס לקחי המלחמה, מניעת התבססות וחדירת אויב בסמוך לגבול ומענה לחדירה; הגנה אווירית והרוק"ק; המוכנות למעגל השלישי - איראן כאויב מרכזי; רציפות תפקודית ועוד.

בנוסף, הצבא ישקיע מאמצים גם בחדשנות: להניע את צה"ל קדימה בהיבטי בינה מלאכותית ודיגיטל, והכנסת רובוטים שיפעלו בתחומים מגוונים. לבסוף, יעשה "שינוי ארגוני חד".