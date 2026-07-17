כתב אישום נגד המחבל שרצח את עידו זולדן ז"ל ב-2007

התביעה הצבאית באיו"ש הגישה אתמול (חמישי) לבית המשפט הצבאי כתב אישום נגד שאדי ג'ומעה, בגין רצח עידו זולדן ז"ל בפיגוע ירי ביציאה מכפר פונדוק בחודש נובמבר 2007. המחבל שוחרר לאחרונה ממעצר של מגנוני הביטחון ברשות הפלסטינית, שם הוחזק עד כה, ונעצר בלב קלקיליה שבחטיבת אפרים לפני כחודשיים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

על פי כתב האישום, ביום 19 בנובמבר 2007 הנאשם חבר לשני נאשמים נוספים, כולם שוטרים ברשות הפלסטינית, אשר גיבשו תכנית לבצע פיגוע ירי נגד יהודים בציר מרכזי. הנאשם נסע יחד עם שותפיו לצורך הצטיידות והכנת הרכב לביצועו, ושוחח עמם על אופן ביצוע הירי והאמצעים שישמשו לכך.

בהמשך, יצאו השלושה לחפש כלי רכב בהם נוהגים ישראלים, סיכמו כי יוודאו את זהות הקורבן כיהודי טרם ביצוע הירי, וארבו לכלי רכב חולפים. לאחר שאיתרו את רכבו של עידו זולדן ז”ל, התקרבו אליו באמצעות רכבם, ואחד השותפים ירה לעברו מטווח קצר במטרה לגרום למותו. כתוצאה מהירי נהרג עידו זולדן ז”ל. לאחר ביצוע הפיגוע נמלטו הנאשם ושותפיו מהמקום.

שני המחבלים הנוספים מהפיגוע, עבדאללה וד'אפר ברהם, נשפטו למאסרי עולם לאחר שנעצרו כבר בליל הפיגוע בכפר קדום. עם זאת, שניהם שוחררו במסגרת עסקת החטופים עם חמאס באוקטובר 2025.