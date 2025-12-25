חברי ועדת גרוניס החליטו כי יש צורך להעמיק בבירור פרשת אורי אלמקייס, הנער שהופעל לכאורה על ידי המזכיר הצבאי וראש המוסד הבא, אלוף רומן גופמן - כך פרסם הבוקר (חמישי) הפרשן הצבאי של i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-ynet יוסי יהושוע. בשל כך, צפוי קצין מאגף המודיעין להופיע בפני הוועדה.

המזכיר הצבאי גופמן הופיע אמש בפני ועדת גרוניס, ולאחר שמסר את גרסתו קבעו חברי הוועדה כי עליהם לשמוע גם את גרסת צה"ל, שביצע תחקיר בנושא. בעיתון "הארץ" נחשף בשנה שעברה כי גופמן, במהלך שירותו כמפקד אוגדת "הבשן", אישר לשני אנשי מודיעין להפעיל את אלמקייס, שהיה אז בן 17, בניסיון לייצר "מבצע השפעה" דרך עמודים שניהל ברשתות החברתיות.

השניים לא הוסמכו לכך ואף העבירו לנער ידיעו מסווגות. אלמקייס נחקר בשב"כ, הוחזק כחודשיים בבידוד והואשם בהמשך בעבירות ריגול - ולבסוף נכלא ליותר משנה. גופמן ופקודיו לא נחקרו מעולם בפרשה, על אף מעורבותם לכאורה, אלא רק תושאלו במסגרת בדיקה פנימית שביצע צה"ל, שבסיומה ננזפו בנזיפה פיקודית.