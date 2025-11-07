ראש אכ"א יפקד על הפרקליטות הצבאית - עד כניסת הפצ"ר

פרסום ראשון: הרמטכ"ל אייל זמיר החליט למנות את ראש אכ"א, האלוף דדו בר כליפא, למפקד יחידת הפרקליטות הצבאית - עד שהפצ"ר החדש, איתי אופיר, ייכנס לתפקידו. ההחלטה התקבלה מאחר וכלל צמרת היחידה מעורבת בפרשה.

הבוקר, הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי, החשודה בהדלפת הסרטון מבסיס שדה תימן - שוחררה למעצר בית. בתוך כך, נאסר עליה ליצור קשר עם הגורמים המעורבים בפרשה עד סוף 2025.

נזכיר כי הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, הגישה בשבוע שעבר לרמטכ"ל אייל זמיר מכתב התפטרות, בו הודתה כי אישרה להדליף את הסרטון מבסיס שדה תימן. לטענתה היא עשתה זאת כדי "להדוף תעמולה שקרית" שהוטחה בפקליטות הצבאית בעקבות חקירת לוחמי המילואים, שבהמשך חלקם הואשמו בהתעללות במחבל.

לאחר מכן, ביום ראשון האחרון, יצאה תומר-ירושלמי מביתה לאחר שהשאירה מכתב הנדמה למכתב התאבדות, נסעה לחוף הצוק הסמוך, נטשה את רכבה עם המפתחות ונעלמה. היא נמצאה בקרבת החוף על ידי שוטרים ונלקחה לקבלת טיפול רפואי ולחקירה במשטרה. במהלך היעדרותה נעלם הטלפון הנייד שלה, המכיל ראיות קריטיות למשפט.