פיגוע דריסה התרחש הערב (ראשון) בצומת גוש עציון, כאשר מחבל שנסע לכיוון חברון, האיץ לעבר טרמפיאדה סמוך לעמדה של צה"ל. צוות מד"א מפנה לבית החולים שערי צדק נערה בת 17 במצב קשה, עם חבלות בגפיים, ובת 15 במצב קל עם חבלה בפנים. בנוסף, ישנו נפגע חרדה אחד. המחבל, אמג׳ד אלפתח, בן 30 מחברון, חוסל ע"י כוח צה"ל מגדוד 90.

פראמדיק מד"א משה בניטה וחובש בכיר במד"א חיים שרעבי סיפרו: "כשהגענו לזירת הפיגוע הבחנו בהמולה רבה וברכב סמוך לתחנת אוטובוס. בסמוך לרכב שכבה נערה בת 17, שהייתה בהכרה מלאה וסבלה מפציעות קשות בגפיים התחתונות שלה. הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה שכלל עצירת דימומים, ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים כשמצבה מוגדר קשה. צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי לפצועה נוספת, נערה בת 15 במצב קל שסבלה מחבלה בפנים".

ככל הנראה, המחבל תושב חברון נסע לכיוון חברון, האיץ לעבר טרמפיאדה סמוך לעמדה של צה"ל ופגע במספר הולכי רגל. כאמור. שתי צעירות במצב קשה ושני פצועים במצב בינוני.

כוחות משטרה רבים ממחוז ש"י פועלים כעת בזירה, וחובשים מיחידת "חץ יהודה" העניקו טיפול רפואי ראשוני לפצועים. בשלב זה הכוחות מבודדים את הזירה ומבצעים סריקות לשלילת חשודים נוספים.