בלב חברון: כתב i24NEWS עם הכוחות בהריסת בית המחבל מיפו

כוחות צה"ל הרסו השבוע את ביתו של עבד אלרחים עפיף גודת הימוני, שסייע לפיגוע הקטלני בתחנת הרכבת הקלה ביפו באוקטובר 2024, שבו נרצחו שבעה בני אדם.

כתב i24NEWS שלומי הלר ליווה את הכוחות במהלך הפשיטה על בית המחבל בחברון, לאחר לילה של הכנות קפדניות ומאמץ להימנע מפגיעה בשכנים ובקומות האחרות במבנה.

נזכיר, כי מסע הטבח המזעזע בוצע על ידי שני מחבלים תושבי חברון, שגם ביתם נהרס בשנה שעברה. למרות היוזמות לפיוס בעיר, חברון נשארת מעוז טרור עם פיגועים חוזרים ונשנים.

בעוד יעדי הלחימה ברצועת עזה נדונים בירושלים, הלוחמים בשטח לא ויתרו על המחויבות להשגת היעדים. סגן מ', סמ"פ סיירת יעל, אמר: "כל מי שיפגע באזרחי ישראל - נבוא איתו בחשבון".