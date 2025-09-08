חדרו דרך פרצה בגדר: מסלול המחבלים מהפיגוע בירושלים

מומלצים -

פרטים נוספים ממסלול המחבלים שביצעו את הפיגוע היום (שני) בצומת רמות בירושלים: מחקירה ראשונית עולה כי שני המחבלים הסתייעו בשני סייענים במסלולם וחדרו דרך פרצה ידועה בגדר באזור עוטף ירושלים.

לפי הדיווח, שני הטרוריסטים: מוחמד תהה ומותנא עומר, יצאו מהכפרים הפלסטיניים קובייבה וקטנה והצטיידו בנשק. בעזרת סייען נוסף, הגיעו לצד האדום של הגדר באזור מחנה הפליטים קלנדיה וא-רם.

המחבלים חצו דרך פירצה מוכרת בגדר, במערכת הביטחון מכנים אותה: 'הדאחייה' על שם דאחיית אל בריד, סמטה מוכרת במרחב. בעזרת סייען נוסף שהסיע שב"חים - הם הגיעו לצומת רמות.

יעקב פינטו (25), לוי יצחק פש, הרב יוסף דוד (43), הרב ישראל מנצר (28) והרב מרדכי שטיינצג (79), הנרצחת בפיגוע היא שרה מנדלסון (60) מרמת שלמה, נרצחו הבוקר בפיגוע הקשה, כאשר שני המחבלים פתחו בירי לעבר אוטובוס שעמד בפקק בצומת רמות בעיר הבירה. 11 פצועים נוספים בזירה, בהם במצב קשה - פונו לטיפול בבתי החולים. המחבלים נורו וחוסלו, לאחד מהם היה נשק ארוך. המעברים בעוטף ירושלים נסגרו - אין כניסה ויציאה. השב"כ עצר תושב מזרח ירושלים בחשד שהסיע את המפגעים.

השניים הגיעו לזירה במיניבוס מרצדס אפור. לאחר מכן ניגשו ככל הנראה לאוטובוס שעמד בפקק, ופתחו עליו באש. מפקד כיתה בחטיבת חשמונאים החרדית ומספר אזרחים חמושים ירו כאמור וחיסלו אותם.