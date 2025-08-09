תעשיית השב"חים: איך מאות פלסטינים מסתננים לישראל?
חלקם מגיעים ללב הערים, פורצים, גונבים רכבים - ומאיימים על בטחונכם ביום ובלילה • כיצד עובד המנגנון הזה כשהמדינה רואה, יודעת, ולא עוצרת את השטף? • צפו בכתבה המלאה
מיכל רבינוביץ'מגישת מגזין השבת
מה קורה לאורך קו התפר ולמה מאות פלסטינים ממשיכים להסתנן בכל יום לשטח ישראל? חלקם מגיעים ללב הערים, פורצים, גונבים רכבים - ומאיימים על בטחונכם ביום ובלילה. השבוע יצאה מיכל רבינוביץ' בעקבות תעשיית השב"חים, וגילתה - כך עובד המנגנון הזה כשהמדינה רואה, יודעת, ולא עוצרת את השטף. צפו בכתבה המלאה
