היערכות שיא ברחבי הארץ: עשרות פלוגות יתגברו את גזרות הלחימה השונות

היערכות שיא ברחבי הארץ לקראת ראש השנה וחגי תשרי שבפתח: דובר צה"ל הודיע הבוקר (שני) כי בהתאם להערכת המצב הרב זירתית, הוחלט על תגבור וכוננות של עשרות פלוגות בהכשרת הלוחמים מכלל צה״ל, למשימות הגנה והתקפה בגזרות השונות במהלך חגי תשרי. עוד נמסר כי גזרות הלחימה השונות תוגברו בכוחות באוויר, בים, ביבשה ובכלל המערכים ברחבי הארץ.

לאור צפי להגעת קהל רב ועומסי תנועה באזור העיר העתיקה, משטרת ישראל תגביר בימים הקרובים ובמועדים השונים את פעילותה סביב העיר העתיקה וסמטאותיה בצירי תנועת המתפללים ובכותל המערבי.

עשרות תושבי מזרח ירושלים, בהם מחבלים משוחררים ומחוללי הסתה הורחקו על ידי המשטרה מהר הבית לקראת חגי תשרי. ביהודה ושומרון נפרסו בחודשים האחרונים מאות מחסומי ביטחון בכניסות וביציאות מכפרים פלסטינים ופרצות שונות המובילות לצירים ראשיים, זאת כחלק מעיבוי מרכיבי ביטחון לאירועי קיצון.

לצד תגבור הכוחות הפרוסים באיו"ש ברקע המלחמה, צפויים להתווסף כוחות נוספים, כמו כן הוטל עוצר יציאות עד לאחר החגים. בפיקוד מרכז תרחשו אירועי חיכוך בעצימות גבוהה באיו"ש בעקבות ההכרזה על מדינה פלסטינית באו"ם בשבוע הבא, במהלך חג ראש השנה.

בנוסף, המשטרה מסרה כי בתקופה זו צפויה תנועה ערה במרכזי הקניות ועומסים בצירים הראשיים. כוחות המשטרה יתפרסו בצירים, במרכזי בילוי, בפארקים ובאתרי תפילה ברחבי הארץ לאורך כל ימי החגים כדי לשמור על ביטחון הציבור, הסדר והזרמת התנועה.

משטרת ישראל ריכזה כללים והמלצות לציבור הנהגים ומשתמשי הדרך

• ציבור המשתמשים בדרך מתבקש להישמע להוראות השוטרים הפרוסים בשטח ולפעול בהתאם.

• מומלץ להקדים את היציאה בערבי החג ולא להמתין "לרגע האחרון".

• נהיגה במהירות מופרזת הנה עבירה מסכנת חיים המגדילה משמעותית את הסיכוי למעורבות בתאונה קטלנית.

• שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה מהווה היסח דעת ומגדיל משמעותית את הסיכוי למעורבות בתאונה קטלנית.

• הוכח חד משמעית כי חגורות הבטיחות מצילות חיים, רתמו את הילדים בחגורות בטיחות ובהתקני ריסון, תפקידנו כהורים לשמור על חייהם.

• תכננו את הנסיעות והטיולים מראש, טיילו במסלולים מסומנים ודאגו לסוללה טעונה בטלפון.

• שמרו על רכושכם בעת היעדרות השאירו אור דולק, עדכנו שכנים והימנעו מפרסום היעדרות ברשתות.

• בכל אירוע חריג פנו למוקד 100, ולמידע מוקד 110.

אתמול דיווחנו כי לקראת החג ודיון ההכרה במדינה פלסטינית באו"ם, בצה"ל מהדקים כוננות. פלוגות תגבור עלו לכל החטיבות המרחביות ביהודה ושומרון בהיקף של שני גדודים. בכפוף להתפתחויות יוחלט על כינוס הערכת מצב מיוחדת באוגדת איו"ש.