"אני לא מאמין, הצלחתי להגן על הבית שלי": הלוחמים שמפעילים את מערך "החץ" - ושוברים שיאים

בימים גורליים, בזמן שהעוצמה הישראלית מהדהדת בכל רחבי המזרח התיכון, מערך החץ הוא זה שמגן על הבית. כשהחיים מיליוני אזרחים מוטלים על הכף, כל החלטה היא קריטית ואין הזדמנות שנייה. כתבנו שי ישראל ביקר בסוללת טילי החץ "עין שמר", נפגש עם המפקדים ועם הקצין הטכני המשרתים בה, ושמע מהם על תחושת האחריות הכבדה וההיערכות למערכה עם איראן.

"הוצאנו מיירט, ממש ראינו את המעוף שלו, ואז חייל שלי ממש אמר: 'אני לא מאמין, הצלחתי להגן על הבית שלי'. ולהגן על הבית הזה, זה פתאום מקבל משמעות שאתה רואה אותה בעיניים", שיתפה רס"ן ש' מפקדת סוללת "עין שמר", "אנחנו חלק ממשהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, ואנחנו עושים משימה שהיא סופר חשובה, וכשלא מצליחים, אז יש דברים כאלה שקורים. אבל כשמצליחים, אנחנו מונעים עוד באמת כמויות מאוד גדולות של אתרי הרס שיכלו להיות לנו".

רס"ן ט' מפקד סוללת "עין שמר" סיפר: "אנחנו מרגישים את הדברים מאוד מאוד בעוצמה, זאת אומרת, כשיש הצלחה, אתה שמח ואתה באמת בתוך זה, וכשיש כישלון, אז אתה צריך מהר מאוד להבין שנכשלנו, קרה אירוע, ומשם להמשיך לאירוע הבא".

הוא מגיע מבית שמש, שספגה פגיעה קטלנית בתחילת המלחמה. "קודם כל, יש אחריות מאוד מאוד גדולה על הכתפיים, לכל מי שלוקח בזה חלק", הסביר, "מצד אחד, הפגיעה הזו עושה לך כאב בלב וצער רב, מצד שני, אתה מבין שהלחימה היא ממשיכה, האויב לא מפסיק ואתה לא יכול לשקוע בזה."

רס"ן ג', קצין טכני, שיתף ברגעי ההיערכות - מהרגע בו נשמעת האזעקה. "יוצאים לתספק את אותם משגרים אחרי שהם הוציאו את הטילים והם יירטו את אותה מטרה, תחת אש. צוות שלם מגיע, עושה את המשימה שלו. ברגע שהם עושים, מבצעים את המשימה, סיימו את המשימה, עזבו את הנקודה, המשגר ממשיך לירות, והעבודה הזאת קורית ברצף".

כאמור, מערכת החץ שפותחה בישראל עומדת בחזית הטכנולוגיה של יירוט הטילים הבליסטיים. היא נמכרה במיליארדי דולרים למעצמות, וכל יירוט שלה עולה מיליונים. אבל מאחורי המספרים הגדולים עומדים האנשים, אלו שמפעילים אותה יד ביד בשיתוף פעולה שאין שני לו.

רס"ן ט' הוסיף: "היחידה הוקמה לטובת הדבר הזה - בה הייעוד שלנו", סיפר . רס"ן ש' סיפרה על ההיערכות ליירוטים. "נשמעת סירנה שישר מקפיצה אותנו, אדרנלין מטורף וכולם רצים ישר לעמדות ומתווספים לאנשים שמנהלים את המטח".

"יש לנו את המערכת באמת הכי טובה בעולם, ובסוף זה גם מערכת וגם אנשים. אתה ממש רואה את המשמעות מול העיניים, אתה מבין שיש לך משימה, התאמנת עליה לאורך שנים, ואתה בא ועושה אותה על הצד הטוב ביותר", סיכמה.