הותר לפרסום: ​אורן כץ, שרה אלימלך ובתה רונית נרצחו בעקבות הנפילה בבית שמש

הותר לפרסום כי אורן כץ, שרה אלימלך ובתה רונית נרצחו באסון נפילת הטיל בבית שמש היום (ראשון). שמם של ששת הנרצחים הנוספים טרם פורסם.

רונית ז"ל, אם לילדים, שנפצעו בנפילת הטיל ומאושפזים כעת בבית החולים, הייתה מתנדבת מסורה באיחוד הצלה בעיר. אמה שרה ז"ל הייתה בת למשפחה מוותיקי העיר ומייסדיה.

תשעה בני אדם נרצחו היום בפגיעת טיל איראני במבנה שקרס בבית שמש. בבית החולים הדסה נערכו לאירוע רב נפגעים כאשר בתחילת האירוע היה קיים חשש למספר לכודים בזירה. 48 נוספים נפצעו, בהם שלושה במצב קשה, שלושה בינוני ו-⁠42 במצב קל.

חובש רפואת חירום במד"א יוסף לאופר סיפר: "עם קבלת הדיווח במוקד 101 של מד"א על נפילה במספר מבנים עם הרס, הוזנקו למקום כוחות גדולים של אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ. כשהגענו הבחנו בהרס משמעותי בזירה ובדיירים שחולצו מהמבנה. הענקנו טיפול רפואי למספר נפגעים, בהם ילדה כבת 10 פצועה במצב קשה, ומספר פצועים נוספים בדרגות פציעה שונות. כוחות מד”א נשארים בזירה להמשך טיפול בנפגעים נוספים שטרם חולצו".

מתחקיר האסון עולה כי המקלט בו שהו הנספים אומנם ישן - אבל עבר את הביקורת האחרונה בציון של 97. בדיקה של מומחים מצאה כי דלת המקלט הייתה פתוחה, אבל גם אם הייתה סגורה - זה לא היה מותיר למי שנמצא בפנים סיכוי.

עם זאת, הפרשן הצבאי יוסי יהושוע חשף ב"מהדורה המרכזית" כי לא הופעלה באירוע מערכת היירוט "חץ", שיש לה שיעורים של כמעט 100 אחוז פגיעה. אומנם כן הפעילו מערכת אחרות במסגרת כלכלת חימושים שמנהלים במערכה הזו, אך כאן הייתה החטאה. האירוע מתוחקר.