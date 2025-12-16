אלפי מחבלים כבר גויסו: כך חמאס משתקם ברצועת עזה

בזמן שארגון הטרור חמאס מראה על פניו למדינות המתווכות שהוא מעוניין בהמשך הפסקת האש, מתחת לפני השטח הארגון בונה את עצמו מחדש כארגון צבאי משמעותי, בחסות הפסקת האש. על פי נתונים פנימיים שפרסם כתבנו הצבאי ינון שלום יתח, מתחילת הפסקת האש חמאס הצליח לגייס כ-3,000 פעילי טרור חדשים.

בחמאס מבינים שהמשאבים שלהם מוגבלים, ועל כן הארגון מתעסק בשיקום מערכים בסיסיים למטרות יותר נקודתיות. והתארגנות מחדש בהיבטי אמל"ח.

חמאס כנראה עדיין לא מינה מחליף לראא'ד סעד, מס' 2 בארגון שחוסל בשבת. ההערכה היא שימונה מישהו מראשי המחלקות במטה הייצור של חמאס, אך רובו צעיר ולא מנוסה כמו סעד, ולא חווה את המציאות לפני המלחמה.

צפו בדיווח המלא - בראש העמוד