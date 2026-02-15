נס בדרך לפיגוע: המחבל נתקע במחסום, עשה תאונה - ונעצר

מחבל שהיה בדרכו לבצע פיגוע דריסה באזור ירושלים, נתקע בפקק במחסום - החליט לדחות את תזמון הפיגוע, ולמרבה המזל נקלע לתאונה עצמית. היום (ראשון) פרקליטות מחוז ירושלים הגישה נגדו כתב אישום חמור.

המחבל מחמוד חמאד בן 50 מקלנדיה, מואשם בניסיון רצח לאחר שתכנן לרצוח חיילים במחסום חיזמא, ובנהיגה ללא רישיון וביטוח.

מפרטי החקירה עולה כי לפני מספר חודשים החליט חמאד לבצע פיגוע במחסום, לאחר שסורב כניסה בהיעדר תעודת זהות וחש מושפל מהיחס כלפיו. שלושה ימים לפני התאונה הצטייד בסכינים, ובבוקר האירוע מסר לאשתו סכום כסף גדול ואמר לה שזה עבור הילדים אם לא יחזור, וביקש שתתפלל עליו.

כשהגיע למחסום, נתקע כאמור בפקק תנועה ובעומס שהקשה עליו לממש את זממו ולהאיץ במהירות גבוהה לעבר החיילים במחסום, אז החליט לעבור את המחסום ולהיכנס לירושלים ולשוב בהמשך בכדי לדרוס חיילים ולדקור אותם.

לאחר שנכנס לירושלים איבד את דרכו והתקשה לחזור למחסום חיזמה ולבצע את הפיגוע שתכנן. הוא חצה את ירושלים בנסיעה וכשהגיע למחלף גינות סחרוב, איבד שליטה על הרכב והתנגש בגדר מבטון. הוא נעצר לאחר שהתבררה זהותו כשב"ח והסכינים אותרו ברכבו.