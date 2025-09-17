"צבא של פסיכיאטרים": ראש אכ"א מודה - מעצר עריקים לא יעיל

מומלצים -

ראש אגף כוח האדם (אכ״א), דדו בר כליפא, אמר היום (רביעי) בוועדת ביקורת המדינה כי פעולות האכיפה נגד-על רק אינן מביאות לגיוס המיוחל בקרב אוכלוסיות הנדונות - ובמקביל אישר את הנתונים שנחשפו אודות מבצע "מתחילים מחדש".

"בגדלנו השנה במספר מתגייסים, יש תנועה ויש תזוזה", אמר בר כליפא, אך הוסיף כי המגמות עדיין רחוקות מלהשביע רצון: "המעצרים האלה מביאים את האנשים לבתי מעצר - הם לא מתגייסים. יש לנו פרצות בגודל של שערים בגדר. הם הולכים לפסיכיאטרים ולעורכי דין - השקענו בדבר הזה והעסק הלך לטימיון". עוד אמר, כי "צבא של פסיכיאטרים מוציא פטורים".

בר כליפא גם התייחס להתגברות המחאות וההקצנה בקרב ההנהגה החרדית: "אני שומע את ההקצנה בשיח של ההנהגה החרדית ורואה את ההפגנות שלוקחים לנו המון כוחות בבית ליד ובבסיסים אחרים. משהו זז -אך לא מספיק".

לגבי מבצע קליטת המתגייסים "מתחילים מחדש", הציג ראש האכ״א תמונת מצב מעורבת: "השקענו במבצע, סגרנו את מיטב, אבל הגיעו רק 110 - מתוכם באזור ה־50 חרדים שהיו עריקים. אמרנו להם: תשרתו שנה בהתנהגות טובה ונמחק לכם הרישום - זה טיפה בים". לדבריו, יש סך הכל 17,400 משתמטים.

כמו כן ציין כי הצורך המבצעי של צה״ל עומד על כ־11-12 אלף חיילים נוספים, מתוכם כ־7,000 לוחמים. לגבי היכולת הקליטה השנתית אמר: "יכולת הקליטה של צה״ל לגבי החרדים בשנה הראשונה היא 4,800, ואפשר לגדול בשנה הבאה ב־20% ל־5,760. ואם נקבל זמן להאריך - צה"ל יודע להיערך לכל מספר. ביוני 2026 צה״ל ידע לקלוט את כולם."

בדיון הועלתה גם תופעה נוספת: "אנשים בקבע מתקשרים לבדוק אם אפשר להקדים את הפרישה", כך לפי ראש האכ״א - אינדיקציה נוספת ללחץ על כוח האדם הקבוע בצה"ל.

"תהיו מוטרדים מהגדלות הפנסיה שעשה הרמטכ"ל. אתם צריכים להסדיר את הנושא. תדעו שאנשי קבע שנכנסים להתקפה בעזה התקשרו באמצע מלחמה ושאלו אם אפשר להקדים את הפרישה. תהיו מוטרדים".

במהלך הדיון ציין בר כליפא כי הממשלה ובמערכים המקצועיים ניטלו כמה החלטות על פעולות רתימה, אך הוחלט שלא לבצען לפני נקיטת אמצעי אכיפה. "יצאנו לפעולות של מעצרים והן הולכות ומתגברות, גם ביציאות לאומן", אמר והבהיר כי למרות הפעילות - התוצאה בשטח עדיין מוגבלת מבחינת גיוס ממשי.

בר כליפא התייחס גם לעבודת המטה שבוצעה בצה״ל לצמצום פרקי הזמן בין הצו הראשון לבין ההגדרה כמשתמט.

לדבריו, קיצור משך הבדיקות צפוי להפוך את היחס בין משתמטים חרדים לחילונים - שבעבר עמד על שליש מול שני שלישים - כך שהמצב יתהפך. הוא חזר והדגיש כי לצה"ל "אין רצון במעצרים - יש לנו רצון בחיילים", וציין כי ייתכן שיתבצע מבצע נוסף בסגנון "מתחילים מחדש".

בר כליפא ציין עוד כי כחלק ממאמצי האכיפה נדרשים תיאומים בין גופים נוספים, וכי המעצרים מתבצעים גם בנתב״ג - בעת היציאה לאומן - ויימשכו גם בחזרתם של מי שהצליחו לחמוק. "המשטרה מבקשת מאיתנו פלוגות, וזה מצריך מאיתנו שלוש–ארבע פלוגות נוספות – מה שמוביל לגיוס מילואים נוסף", אמר.