72 שעות לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף: כתבנו פגש את הכוחות בדרום לבנון

72 שעות לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף: כתבנו הצבאי ינון שלום יתח נכנס לראשונה לדרום לבנון וליווה את הכוחות בקווי ההגנה הקדמיים.

כאמור, הפסקת האש הפתאומית, קטעה כאן מהלך התקדמות משמעותי של הכוחות - והשאירה אותם בקווים הקדמיים תחת ההבנה - שהכול יכול להשתנות ברגע. אל הנקודות העמוקות ביותר - 15 ק"מ מהגבול - אוגדה 162 מתמרנת בכלים משוריינים.

בפאתי עייתא א-שעב, רואים היטב את הלחימה שהתרחשה עם פתיחת המתקפה. לוחמי נח"ל התקדמו קדימה מול המערכים של חיזבאללה.

הכוחות מציינים שמרבית המחבלים ברחו עם הכניסה או חוסלו בקרבות. אחת ההתקלויות הקשות, הייתה בבית ליף. קילומטרים אחדים מהנקודה בה עמד עם מפקד סיירת הנח"ל, שאיבד ארבעה מלוחמיו בהתקלות.

למרות שהלחימה כאן נעשית כמעט בלי טלפונים מחשש לאיכון - מפקד הסיירת מצליח למצוא טלפון לשיחות בודדות ובוחר להתקשר למשפחות הנופלים

כעבור שלושה שבועות, הכוחות ניצבו על עמדות הנ"ט והחלו בטיהור המרחב והחוליות שנמצאות מצפון, עד לרגע שנעצרו. וכמו שזה נשמע מהם התחושות על הפסקת האש מעורבות.

כמו תושבי הצפון, כך גם ותיקי הגזרה שנלחמו כאן ב-2006 וברצועת הביטחון מכירים את השטח היטב. ולרגע נדמה שההיסטוריה חוזרת.

כשפעילי חיזבאללה עדיין מחזיקים בשטחים מצפון לקו הצהוב, מוקדם לנבא מה יוליד השקט המתוח כעת בגזרה.