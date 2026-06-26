גורם במועצת השלום ל-i24NEWS: הסרבנות של חמאס התחזקה מאז חתימת מזכר ההבנות

גורם במועצת השלום בעזה אמר ל-i24NEWS הערב (שישי) כי עמדת הסרבנות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה רק הלכה והקצינה בתקופה האחרונה. על פי הדברים, ההקשחה הברורה בעמדות הארגון מתרחשת ישירות בהשפעת חתימת מזכר ההבנות הדיפלומטי בין ארצות הברית לאיראן בשבוע שעבר.

בחמאס מפרשים את המהלכים הבינלאומיים האחרונים כעוגן פוליטי שיאפשר להם לשרוד את המערכה הנוכחית מול ישראל.

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הבכיר ציין כי הנהגת חמאס תולה כעת תקוות רבות במנהיגים בטהרן, ומשום כך אינה ממהרת להתגמש או להראות נכונות לפשרות בשיחות. "הם עדיין מפנטזים שאיראן תציל אותם ותכלול אותם במזכר ההבנות באותה דרך שהם דואגים לחיזבאללה", הסביר הגורם במועצת השלום את הלך הרוח ברצועה.

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התעוזה שמפגין ארגון הטרור מגיעה בהמשך לחתימת מזכר ההבנות בין ארה"ב לאיראן ב-17 ביוני, שכלל הסכמות על דילול אורניום על אדמת איראן, הפשרת נכסים והסרת מצור ימי.

כמו כן, ב-22 ביוני הסתיים בשוויץ הסבב הראשון של שיחות המשא ומתן, שבו גיבשו המעצמות מנגנון מיוחד למניעת הסלמה בגבול לבנון שבו שולבה ממשלת לבנון בעוד ישראל וחיזבאללה לא הוזכרו. הסדרים אלו, שהותירו את ירושלים מחוץ ללולאת ההשפעה הישירה, הגבירו את התקוות בקרב חמאס ליצירת חזית חסינות אזורית רחבה.