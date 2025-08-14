מה נותר מחיזבאללה והחשש מאל-ג'ולאני: אלוף פיקוד צפון היוצא מדבר

מומלצים -

מפקד פיקוד הצפון, אלוף אורי גורדין, מסיים את תפקידו באחת הקדנציות הדרמטיות בהיסטוריה של צה"ל. בין מוצבים בגבול הצפון, הוא מזהיר מפני נשיא סוריה ג'ולאני, וחושף עד כמה נפגעה היכולת של חיזבאללה בריאיון מיוחד ליוסי יהושוע ששודר הערב (חמישי) במהדורה המרכזית של i24NEWS.

"חיזבאללה הגיע למערכה הזו עם תחושת ביטחון מאוד גדולה - פעילי רדואן סימנו איומים עם הידיים לחקלאים בצפון", הסביר גורדין, "עשינו תקיפות בכל הכפרים, פגענו ברקטות ובמתקני תת-קרקע. עדיין יש רקטות מלבנון, כוח רדואן אמנם התכווץ בחצי - אבל הוא קיים. ההבנה בחיזבאללה היא שכל פעולה תיענה באופן אגרסיבי ולא מדוד".

"בכל ההקשר הצבאי של מערך האש של חיזבאללה - לא רק שהוא רודד בשבעים אחוזים - הוא גם כבר לא באותה היערכות פריסה בשטח. היכולת לקיים מהלומות ירדו משמעותית".

לגבי נשיא סוריה אחמד א-שרע (אל-ג'ולאני) אמר כי "צריך לנהוג עם חשדנות מאוד גדולה - אסור להניח שהכל יסתדר, כי זה איום שיפגוש אותנו. אנחנו צריכים להיות עם הגנה חזקה ולוודא שלא מתפתח כלום בדרום סוריה".

