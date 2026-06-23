גורמים בצה"ל מאשרים כי לפני כשלושה שבועות, חיל הים סיכל ניסיון חדירה ימי לאזור המלונות באילת באמצעות אופנוע ים שהגיע מירדן.

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על פי צה"ל, כוחות של פלגה 915 בזירת ים סוף של חיל הים זיהו חשוד על אופנוע ים שהגיע מהגבול המזרחי (כיוון ירדן) לאזור המלונות בעיר הדרומית. כחלק מהנהלים, הכוחות ביצעו ירי לאוויר, ואחרי שהוא לא עצר בוצע ירי לעברו. בשלב הזה החשוד הסתובב בחזרה למקום ממנו הגיע.

עדיין נבדק אם מדובר בכלי שיט מאויש כפי שזוהה תחילה. ייתכן שכלי השיט לא היה מאויש, אלא נשלט מרחוק, ושהוא הופעל במטרה לבחון את ערנותן של מערכות ההגנה הישראליות, אך כאמור - האירוע מצוי בשלב זה בתחקיר.

ההודעה על סיכול ניסיון החדירה מגיע על רקע האזהרה של ראש השב"כ, דוד זיני, מפני תרחיש של פלישה "נוסח שבעה באוקטובר" לעיר אילת. זיני רואה בעיר אילת נקודת תורפה ביטחונית בעיקר בשל מיקומה הגאוגרפי המבודד, והוא הזהיר מפני אפשרות של פלישה קרקעית אל תוך העיר מגבולותיה היבשתיים, ובפרט מגבול ירדן. לפי הדיווח שפורסם ב"הארץ", הוא סבור כי יש להביא בחשבון גם אפשרות של חדירה מכיוון הגבול הימי.

ראש מועצת חבל אילות חנן גינת אמר בתגובה על דבריו זיני: "אנחנו מתריעים על הדברים האלה מאז שבעה באוקטובר. ברור לנו שמרחב הגבול המזרחי הוא הרגיש ביותר במדינה נכון להיום. כבר היום הגבול עם ירדן בערבה הדרומית משמש ציר להברחות פליליות בלתי פוסקות של אמל"ח, של סמים ושל שב"חים. החשש שלנו הוא שהציר הפלילי יהפוך לציר שדרכו חוליות טרור ינסו לחדור לישראל ולפגוע ביישובינו".

ראש עיריית אילת אלי לנקרי בירך על "הבהרת השב"כ ששמה דברים על דיוקם", אך הוסיף: "נכון לעכשיו, אין כל איום קונקרטי, ועדיין מאז תחילת המלחמה אני מקיים דיונים שוטפים עם כלל גורמי הביטחון ואני יכול לומר שאילת מוגנת ובטוחה".