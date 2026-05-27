שוטר מלהב 433 נחקר באזהרה במח"ש בחשד שקיים מגע עם סוכנים איראנים

המחלקה לחקירות שוטרים הודיעה הערב (רביעי) כי חקרה באזהרה שוטר מיחידת להב 433 בחשד שקיים מגע עם סוכן זר.

החקירה נוגעת לחשד לכך שהשוטר היה במגע עם סוכנים איראנים, והחלה בעקבות מידע שהגיע ממחלק בר"ק ביחידת הסייבר בלהב 433, העוסקת בחקירת רשתות קריפטוגרפיות. על פי המידע, נמצא כי מתקיים קשר בין ארנקים דיגיטליים של גורמים איראניים לשוטר.

המידע הועבר ממחלק בר"ק למח"ש, שעיכבה אמש את השוטר לחקירה, ובסיומה שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית - מה שמעיד כי יכול להיות שרף החשדות נגד השוטר אינו גבוה.

כזכור - להב 433 היא היחידה שחוקרת את עשרות פרשיות הריגול מצד ישראלים עבור איראן שנתפסו בשנתיים האחרונות.