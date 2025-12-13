גורם ביטחוני בכיר: החיסול בעזה - הזדמנות מבצעית, ולא תגובה לפציעת החיילים הבוקר

גורם ביטחוני בכיר אמר הערב (שבת) ל-i24NEWS כי בניגוד למה שפורסם הערב על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון, החיסול של ראא'ד סעד היום לא הגיע "על רקע התקרית שבה נפצעו שני החיילים הבוקר".

הגורם אמר על סעד: "זיהינו שהוא פועל באופן ישיר במשך חודשים להפר את הפסקת האש. גם באמירות, גם בייצור אמצעי לחימה. הוא היה בבנק המטרות של צה"ל זמן רב והיום הגיעה ההזדמנות".

עוד מסר הבכיר: "הוא מאחרוני הבכירים שנשארו ברצועה. בחודשים האחרונים, זה סיכול ברמה של מוחמד דף. לאחרונה ראש מטה המבצעים בארגון (סעד) הקים את גדודי הנוח'בה וחומת יריחו. הוא היה אחראי על ייצור אמצעי לחימה ששימשו את מחבלי הנוח'בה ב-7 באוקטובר. גם בזמן המלחמה עצמה, סעד היה אחראי להרג של חיילים רבים כתוצאה מאותם מטענים.

הבכיר הוסיף שבשל קירבתו למרואן עיסא ולמוחמד דף, במערכת הביטחון ראו אותו "כמי שנמצא בשלישיה הפותחת".

כזכור, ראא'ד סעד חוסל היום במערב העיר עזה באמצעות תקיפה של חיל האוויר בעת שנסע ברכבו עם שלושה נוסעים נוספים. בתקיפה נהרגו ארבעה ונפצעו עשרה. לאחר ההודעה על חיסולו, ראש הממשלה ושר הביטחון הוציאו הצהרה משותפת בה אמרו כי הפעולה לחיסולו של סעד הגיעה כתגובה על שני לוחמי המילואים שנפצעו הבוקר בדרום רצועת עזה כתוצאה מפיצוץ מטען. הממשל האמריקני לא עודכן על הפעולה.