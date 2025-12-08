שר הביטחון נפגש עם הרמטכ"ל: "הוחלט לאשר את סבב המינויים"

יוצאים לדרך חדשה? אחרי מספר עימותים פומביים, שר הביטחון ישראל כ"ץ נפגש הבוקר (שני) עם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר. לשכת שר הביטחון מסרה כי "בתום הפגישה כ"ץ החליט לאשר את סבב המינויים, למעט מינויו של אל"מ (מיל') גרמן גילטמן שקרא לסרבנות שירות בצה"ל. לגבי מיצוי התחקירים ומינויים נוספים - הדברים יסוכמו בימים הקרובים". גורם בכיר בצה"ל סיפר על הפגישה: "השיחה עם השר הייתה בארבע עיניים. שיחה עניינית ובאווירה טובה. ממשיכים קדימה, ביטחון המדינה מעל הכל".

כזכור, רק ביום שבת האחרון השר כ"ץ הוציא הודעה חריפה בה התייחס לכל הדיווחים על המהלכים שביצע הרמטכ"ל אייל זמיר, בעיקר ליישום המלצות ועדת תורג'מן ושורת השינויים בצמרת צה"ל שבאה בעקבות זאת. בהודעתו אמר כ"ץ כי החיכוכים בינו לבין הרמטכ"ל מגיעים על רקע פעולותיו של הרמטכ"ל שנעשו בניגוד לאישורו או בחוסר ידיעתו.

הדברים הללו הגיעו אחרי שאל"מ במיל' גרמן גילטמן מ"אחים לנשק" הודיע לרמטכ"ל כי הוא הסיר את מועמדותו למפקד המרכז למפקדות בזרוע היבשה, לאחר הודעת שר הביטחון מהבוקר כי הוא החליט לפסול את ההמלצה של הרמטכ"ל למנות ולקדם את גיטלמן, זאת לאחר שבצה"ל הודיעו על קידומו.