כתב אישום נגד המחבל שהפעיל את המטען בפיגוע בו נהרג רס"ל (מיל') יהודה גטו

התביעה הצבאית הגישה כתב אישום לבית המשפט הצבאי בשומרון נגד המחבל כמאל חטיב, אשר שימש כחבר, מנהל ולבסוף ראש גדוד נור א-שמס, בגין הפיגוע שבו נהרג רס"ל (מיל') יהודה גטו ז"ל בחודש יולי 2024, וכן בגין עבירות נוספות.

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על-פי כתב האישום, ב-1 ביולי 2024 הפעיל הנאשם, יחד עם פעילים נוספים, מטען נפץ שהוטמן באדמה מבעוד מועד לעבר רכב של כוחות הביטחון. המטען הופעל מרחוק באמצעות מכשיר סלולרי וכתוצאה מהפיצוץ התהפך רכב כוחות הביטחון, רס"ל (מיל') יהודה גטו ז"ל הועף מהרכב ונהרג. בנוסף, אדם נוסף נפצע בחזהו ובראשו ופונה לבית החולים.

בנוסף לאירוע זה, הנאשם הוביל שורה ארוכה של פעולות טרור, ובהן ניהול והכוונת גדוד נור א-שמס, גיוס פעילים למערך התצפיות והייצור, הטמנת מטענים, סחר באמצעי לחימה והעברת כספים וציוד צבאי למחבלים.

כאמור, כתב האישום מייחס לנאשם, בין היתר, עבירות של גרימת מוות בכוונה בצוותא (המקבילה לעבירת הרצח), ניסיון לגרימת מוות בכוונה בצוותא, עמידה בראש התאחדות בלתי מותרת, סחר בציוד מלחמתי והנחת פצצה. בית המשפט הצבאי שומרון הורה על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.