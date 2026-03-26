גבר כבן 30 נהרג היום (חמישי) בפגיעה ישירה בנהריה. מותו נקבע בזירה. גבר נוסף כבן 50 נפצע בינוני-קשה ושלושה נוספים נפצעו קל מהדף ורסיסים. כמו כן, בזירה 12 נפגעי חרדה. השיגורים לעיר נורו מלבנון.

פראדמיק מד"א עומרי גורגה סיפר: "מיד כשקיבלנו את הדיווחים על נפילה יצאנו בכוחות גדולים למקום. הגעתי לזירה תוך דקות בודדות וראיתי הרס רב, עשן, זכוכיות מנופצות והמולה גדולה. התחלתי מיד בהענקת טיפול רפואי למספר פצועים ששהו במקום. כוחות מד"א שהגיעו למקום החלו בהקמת נקודת טיפול וריכוז נפגעים, התחלנו להעניק טיפול רפואי לגבר כבן 50 במצב קשה ופצוע נוסף כבן 30 במצב אנוש. צוותי מד"א ממשיכים לסרוק את הזירות ולטפל בפצועים בדרגות הפציעה השונות ופינוי לבתי החולים".

תיעוד מבצעי מד"א

בכבאות והצלה עדכנו כי שלוש זירות נפילה שונות נפתחו בעיר כתוצאה מהמטח: פגיעה ברכבים אשר עלו באש בחניה הסמוכה למבנה מגורים. ככל הנראה יש נפגעים במקום; זירה נוספת, ארוע חומ"ס, פגיעה בתשתיות גז, וזירה שלישית - נפילת פרטי אמל"ח בשטח פתוח. עוד הוסיפו כי כוחות כיבוי פועלים בכל הזירות, לכיבוי הבעירה, ניתוק מקורות אנרגיה, לצד ביצוע סריקות לאיתור וחילוץ לכודים.

חובש רפואת חירום במד"א רועי שכטר סיפר: "כשהגענו למקום ראינו זירת פגיעה עם נזק למבנים והרס רב, במקום הייתה המולה גדולה. יחד עם כוחות הביטחון במקום ביצענו סריקות על מנת לאתר נפגעים נוספים. הענקנו טיפול רפואי למספר רב נפגעים. אנחנו מפנים אותם לבית החולים, וממשיכים בסריקות במקום".