צה"ל השלים רצף מבצעי חסר תקדים של שמונה חודשים, במהלכו חוסלו שמונה דמויות המכהנות בתפקידי רמטכ"ל ובכירים בדרג הפיקוד העליון של איראן, המורדים החות'ים וארגון חיזבאללה, נכון להיום (ראשון). שורת המבצעים: "עם כלביא", "טיפת מזל", "בלאק פריידי" ו"שאגת הארי", פירקה את פיקוד ציר הרשע האזורי.

במסגרת מבצע "עם כלביא" שהתרחש ביוני 2025, ביצע חיל האוויר תקיפות נרחבות בעומק איראן שהובילו לחיסול צמרת ההנהגה הצבאית.

בין המחוסלים: רמטכ"ל הכוחות המזוינים מוחמד באקרי, רמטכ"ל מטה החירום האיראני עלי ראשיד ומפקד משמרות המהפכה חוסיין סלאמי. בנוסף, חוסלו מחליפים שמונו לתפקיד, ובהם עלי שאדמני שיועד לפקד על מטה החירום של צבא איראן.

המערכה התרחבה גם לזירה התימנית תחת מבצע "טיפת מזל", שבו הותקפו יעדים של המורדים החות'ים. במהלך הפעילות חוסל רמטכ"ל החות'ים, מוחמד אל-ע'מארי (אלעמרי).

במבצע "בלאק פריידי", שהתמקד בתשתיות ובכירים בלבנון, חוסל רמטכ"ל ארגון חיזבאללה, עלי טבטבאי.

במבצע הנוכחי, "שאגת הארי", המשיך חיל האוויר לפגוע בדרגי המחליפים באיראן כדי למנוע את שיקום הפיקוד.

בפעילות זו חוסלו מוחמד פאכפור, מחליפו של מפקד משמרות המהפכה, ועבד רחים מוסאווי, ששימש כמחליפו של רמטכ"ל הכוחות המזוינים, שהיה אחד המפקדים הצבאיים הבכירים ביותר באיראן ושימש כמחליפו של באקרי, שכאמור חוסל במכת הפתיחה של מבצע ׳עם כלביא׳ ביוני 2025.