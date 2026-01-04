מאסר עולם למחבל שרצח באכזריות את לודמילה ליפובסקי בהרצליה

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר הבוקר (ראשון) מאסר עולם על המחבל אבראהים שלהוב, שהיה בעברו סייען של שב"כ, ורצח את לודמילה ליפובסקי בת ה-83 בדצמבר 2024, בפיגוע דקירה שביצע במרכז המסחרי בהרצליה. כמו כן, הוא חויב לשלם למשפחת המנוחה את הפיצוי המקסימלי שמאפשר החוק בסך 258 אלף שקל.

השופט ירון לוי ציין בגזר הדין כי "פגיעת הנאשם בערכים המוגנים היא אנושה. בעיצומה של מלחמת 'חרבות ברזל', שעה שהעורף הישראלי הותקף משבע חזיתות שונות, ניצל הנאשם היתר שהייה, בו החזיק כדין, על מנת לפגוע בלב האוכלוסייה האזרחית. משגמלה בליבו החלטה לרצוח יהודי ולזכות למעמד של שהיד - וזאת במטרה לנקות את שמו כמרגל בשירות הביטחון הכללי - רכש הנאשם סכין והחל לסייר בסביבת מגוריו".

"ביום הרצח, הבחין הנאשם באישה פגיעה, קשישה כבת 83 והחליט להמיתה. הנאשם הסתער על המנוחה, ודקר אותה באכזריות 11 פעמים, עד אשר נורה. אכן, במעשי הנאשם מתגלמות, במלוא חומרתן, אכזריות ותכליות הטרור, כך, כי מעבר לרצח המחליא, מועבר מסר לכלל האוכלוסייה האזרחית - מסר שלפיו אין אדם או מקום מוגן תחת הריבונות הישראלית", ציין השופט לוי.

בטיעוניה לעונש ביקשה פרקליטות מחוז ת"א לגזור על שלהוב מאסר עולם וציינה כי מדובר בפיגוע קשה ורצחני. עוד ציינה את העובדה כי "הרצח המזוויע בוצע בזמן מלחמה, כאשר העצבים של כולם רופפים מאוד, חששות הציבור בשיא, המדינה נמצאת תחת מתקפה מכל כיוון ונלחמת על חייה. רצח כזה בטבורה של הרצליה הוא חמור פי כמה וכמה".