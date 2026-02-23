סוכל פיגוע ירי בכרמיאל: חולייה מהצפון תכננה לפגע - ונעצרה

שב"כ והמשטרה הודיעו הבוקר (שני) כי סיכלו חולייה של מספר תושבי הצפון, שתכננה לבצע פיגוע ירי בכרמיאל. במסגרת חקירתם עלה כי חלקם אף התאמנו וקיבלו הדרכות לצורך מימוש הפיגוע.

נגד ארבעת חברי החולייה, אחמד סרחאן, בן 19, מוחמד חליל, בן 18 ועוד שני קטינים נוספים, יוגשו היום כתבי אישום. בחקירה נחשף כי החשודים קשרו קשר לצורך כוונה לבצע פיגוע בעיר נגד חיילים.

בחודש דצמבר האחרון התרחש פיגוע משולב באזור עמק המעיינות סמוך לבית שאן, בו נרצחו אביב מאור בת ה-19, תושבת עין חרוד, ושמשון מרדכי בן ה-68 מבית שאן. המחבל, אחמד יונס אבו אל-רוב, שנכנס לישראל באופן לא חוקי ימים בודדים לפני הפיגוע, נורה ונוטרל בידי אזרח.