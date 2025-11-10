"כל החלטה בנוגע למחבלים ברפיח תתקבל עם ממשל טראמפ"

לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהירה היום (שני) בתדרוך לתקשורת הזרה כי "כל החלטה בנוגע ל-200 המחבלים הנצורים ברפיח תתקבל ביחד עם ממשל טראמפ".

נזכיר כי אתמול דיווחנו ב"מהדורה המרכזית" על כך שהמתווך האמריקני-פלסטיני בשארה בחבח, אמר ל-i24NEWS כי הושגו הבנות בין ישראל לחמאס, בעקבות שחרור החלל הדר גולדין, לפיהם יוענק למחבלים השוהים בשטח הישראלי ברפיח "מעבר בטוח" לאזורים שבשליטת חמאס, וישראל לא תורשה לעצור או לחקור אותם.

בחבח אמר כי גופתו של גולדין שוחררה על בסיס ההבנות. בישראל טוענים כי טרם הגיעו להחלטות באשר לגורל המחבלים. בתוך כך, מחר יגיעו לארץ השליח האמריקני סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר, על מנת להגיע להסכמות על כך.

בתוך כך, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר התייחס לשחרור המחבלים והבהיר כי "אם יהיו מוכנים לשחרר את גופתו של הדר גולדין - נהיה מוכנים לשקול את הוצאת המחבלים בקו הצהוב זאת בתנאי שייצאו משם לא חמושים - ללא נשק".