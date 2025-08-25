מי יחקור את 7/10? צה"ל נגד מבקר המדינה - בג"ץ יכריע

מומלצים -

הסנגוריה הצבאית הגישה הבוקר (שני) עדכון בהול לבג"ץ במסגרת עתירתה כנגד מבקר המדינה מתניהו אנגלמן. העדכון עוסק בפעילותו המואצת של מבקר המדינה בנוגע לאירועי 7 באוקטובר. כאשר חרף עתירת הסניגוריה הצבאית ובקשה לצו ביניים להשהיית הליכי הביקורת, המבקר האיץ את פעילותו, פנה לבכירים ביותר במדינה ובמערכת הביטחון, שלח שאלונים לקראת פגישות מסירת עדותם ואף החל בגיבוש טיוטות דוחות.

הסנגוריה הצבאית ציינה שמעבר לכך, בשבוע שעבר, פרסם מבקר המדינה הודעה לתקשורת על קידום ביקורות בנושאי הליבה של אירועי 7 באוקטובר. בהם: עבודת הקבינט המדיני־ביטחוני, המודיעין, הגנת הגבול ברצ"ע, הלוחמה הכלכלית בטרור ומהלך האירועים ביום זה, ובלילה שקדם לו. לדברי הסנגוריה הצבאית, אלו בדיוק הנושאים העומדים בלב העתירה שהגישה - נושאים שלטענתה שמורים לוועדת חקירה בלבד.

במכתב לבג"ץ נטען כי פעולותיו של מבקר המדינה והודעותיו לתקשורת, מצביעות על האצה ועליית מדרגה

"בניסיונותיו לקבוע עובדות בשטח ולייתר את העתירה ואת הבקשה למתן צו ביניים". כמו כן, נכתב כי הליכי הביקורת שהמבקר נוקט בהם, פוגעים בזכויותיהם הדיוניות של המבוקרים ומנוגדים למושכלות יסוד במשפט המנהלי והחוקתי ולכללי הצדק הטבעי.

לאור כך, טענו בסנגוריה, שעולה הכרח בהתערבות שיפוטית בהקדם האפשרי כדי להקפיא את הליכי הביקורת ולהגן על משרתי צה"ל ועל האינטרס הציבורי שביסוד העתירה: בירור העובדות הקשורות באסון הלאומי שהתרחש ביום 7 באוקטובר 2023 "בהליך הולם, יעיל ופומבי, שיזכה לאמון הציבור", לשון המכתב.