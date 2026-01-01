הלך לעולמו תא"ל במיל' עמית סער, רח"ט מחקר באמ"ן ב-7.10

דובר צה"ל הודיע היום (חמישי) כי תת אלוף במילואים עמית סער, מי ששימש כראש חטיבת המחקר ב-7.10 וחודשי המלחמה הראשונים, הלך לעולמו. סער ז"ל סיים את שירותו הצבאי מוקדם מהצפוי - תוך כדי המלחמה - כדי להיאבק במחלה קשה, מותו נקבע במהלך הלילה. הוא הותיר אחריו רעיה ושלושה ילדים.

בין תפקידיו לאורך השנים: קצין המודיעין של פיקוד הדרום, רז"ר פלסטינים בחטיבת המחקר ועוזרו האישי של הרמטכ"ל לשעבר כוכבי כשהיה ראש אמ"ן.

כזכור, עם הודעת הפרישה באפריל 2024, לאחר שאובחן אצלו גידול ממאיר, פרסם מכתב בו התייחס למחדל המודיעיני בשבעה באוקטובר וקבע: "לא עמדנו במה שמצופה מאיתנו, במה שאנחנו מצפים מעצמנו. הבהרתי שבעולם הערכי שבו אני חי - אני מתכוון לקחת אחריות".

סער הוסיף במכתבו: "בחודשים האחרונים חוויתי את המחויבות של אנשינו, שבכל שנייה ערה נותנים את כל מה שיש להם כדי לנצח. הההתאוששות ממפלה היא העדות שיש בנו היכולת לבנות וללתקן". כחודש לפני ההודעה, הודיע סער למפקדיו ובכירים באגף המודיעין כי בכוונתו לפרוש מהתפקיד עם פרסום תחקירי השבעה באוקטובר - אך נאלץ לעשות זאת בשל מצבו הרפואי.