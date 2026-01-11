צה"ל חשף שקר של לבנון: תשתיות חיזבאללה הוסתרו – והותקפו

צה"ל תקף היום (ראשון) פעמיים בכפר חתא שבדרום לבנון, זאת למרות שצבא לבנון הכריז בשבוע שעבר שדרום המדינה מפורז. כתבנו הצבאי ינון שלום יתח פרסם הערב במהדורה המרכזית של i24NEWS את הסיבה לתקיפה.

בשבוע שעבר, כוח של צבא לבנון נכנס לבדוק מרחב בכפר חתא, ובו תשתית חיזבאללה. בסיום הבדיקה טען הצבא הלבנוני כי אין תשתיות טרור במרחב. גם לעיתון אל אח'בר נאמר: "בניגוד לדברי ישראל - לא נמצא שם כלל מתקנים צבאיים".

בצה"ל חזרו על הממצאים המודיעיניים העצמאיים וגילו שצבא לבנון משקר. בניגוד למה שצבא לבנון טוען, המרחב היה מלא בתשתיות אמל"ח וטרור של חיזבאללה. היום, במסגרת גל התקיפות השני בכפר חתא היעד הותקף והושמד. בתיעודים מהפיצוץ אף ניתן לראות פיצוצי משנה שמעידים על תשתיות טרור במקום. בישראל אישרו את הפרטים.