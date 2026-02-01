לראשונה מאז 7.10: מעבר רפיח ייפתח הבוקר | כך זה יתנהל

לראשונה מאז פרוץ המלחמה וטבח 7 באוקטובר, מעבר רפיח צפוי להיפתח הבוקר (ראשון) לשני הכיוונים לתנועה מוגבלת של אנשים בלבד. יציאה וכניסה של תושבים תתאפשר בתיאום של מצרים, לאחר אישור ביטחוני מקדים של ישראל - ובפיקוח של משלחת האיחוד האירופי.

המעבר ייפתח בפיילוט "מוקטן" לבחינת המערכות שמנטרות את תנועת האנשים הנכנסים ויוצאים. השאיפה בישראל היא כבר ביום שני יגיעו לקיבולת מלאה עם 150 יוצאים, ו-50 חוזרים בכל יום. לפי גורם ביטחוני - הרשימות הראשונות הועברו לבדיקה בישראל.

חזרת התושבים ממצרים לרצועת עזה תתאפשר בתיאום מצרים לתושבים שיצאו מעזה לאורך המלחמה בלבד, ורק לאחר אישור ביטחוני מקדים על ידי ישראל. מלבד זיהוי ובידוק ראשוני במעבר רפיח על ידי משלחת האיחוד האירופי, יבוצע בידוק וזיהוי נוסף בנקז שיופעל על ידי מערכת הביטחון בשטח שבשליטת צה"ל.