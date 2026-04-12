מחשש להסלמה מול איראן: בישראל דנים בהחמרת הנחיות פיקוד העורף

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערב (ראשון) דיון בנוגע להחמרת הנחיות פיקוד העורף, זאת ברקע התבטאויותיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא מצר הורמוז, והתגובות האיראניות לדבריו. לצד זאת, ישנו חשש לפיו החיכוך סביב מצר הורמוז יובילו את איראן למתקפת פתע.

הדיון נערך מספר ימים לאחר החלטת פיקוד העורף על הסרה כמעט מוחלטת של הגבלות פיקוד העורף לגבי אזור המרכז ודרום הארץ - למעט הצפון. הנושא צפוי לעלות גם במהלך דיון הקבינט המצומצם שייערך היום.

מוקדם יותר היום, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בלבנון, לצד שר הביטחון ישראל כ"ץ והרמטכ"ל אייל זמיר, וקיים הערכת מצב בלבנון. "המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון. האויבים שלנו - איראן וציר הרשע - באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים על ההישרדות שלהם", אמר.

הוא הוסיף: "אחד הדברים שאנחנו רואים כאן, זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו - איראן וציר הרשע - הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה. זה הישג אדיר של מדינת ישראל וצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. עם ישראל מצדיע לכם".