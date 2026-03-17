ניסיון חיסול דרמטי באיראן: יעד התקיפה הלילה - עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה לביטחון לאומי

ישראל ניסתה לחסל הלילה (בין שני לשלישי) את עלי לריג'אני, מזכיר המועצה לביטחון לאומי באיראן, סאלימני, מפקד כוחות הבסיג׳ וכמה מפקודיו.

במהלך הערכת מצב מטכ"לית שקיים הבוקר, התייחס הרמטכ"ל אייל זמיר לפעילות צה"ל בחיסול יעדים באיראן: "הלילה נרשמו הישגים סיכוליים משמעותיים, בעלי פוטנציאל להשפיע על הישגי המערכה ועל משימות צה"ל. זאת בנוסף לסיכולים שבוצעו בימים האחרונים באיראן נגד גורמי חוץ, הקשורים גם לזירה הפלסטינית".

דבריו של הרמטכ"ל מגיעים מספר ימים אחרי שניסתה ישראל לחסל את עכרם עג'ורי - מי שנחשב למספר 2 בג'יהאד האיסלאמי באיראן, לצד בכירים נוספים בהנהגת הארגון בחו"ל.

מי הוא עלי לריג'אני?

עלי לריג'אני, שמכונה "המוח שמאחורי הישרדות המשטר" באיראן, נחשב לאחד האנשים השנואים במדינה. הוא שטף את מוחם של צעירים, הורה על טבח המוני במפגינים וניסה ללא הצלחה להפעיל את חיזבאללה מלבנון.

לאורך שנותיו במנגנוני התעמולה, לריג'אני היה אמון על שימור חזות העוצמה של איראן. אולם, השנאה העמוקה כלפיו ברחוב האיראני נובעת מאחריותו הישירה לדיכוי. הוא סומן כמתכנן המרכזי של טבח המפגינים בינואר האחרון, אז הורה לגדודי משמרות המהפכה והבסיג' לדכא את ההפגנות בכוח קטלני שעלה בחייהם של אלפים.

למרות נאמנותו העיוורת למנהיג העליון עלי חמינאי, דרכו הפוליטית של לריג'אני ידעה גם השפלות, כולל פסילתו המסתורית מהתמודדות לנשיאות פעמיים. הוא אף נשלח לאחרונה בחשאי ללבנון כדי לשכנע את המקומיים לאפשר הפעלה מלאה של חיזבאללה - מהלך שנכשל חרוצות. ובכל זאת, הוא מעולם לא שבר את הכלים.

אחד הרגעים הדרמטיים ביותר בביוגרפיה שלו התרחש לאחרונה, בשיא המתיחות מול ישראל. לריג'אני טוען כי במהלך המלחמה קיבל איום טלפוני ישיר. "מישהו אמר - 'יש לכם 12 שעות לעזוב את איראן, אחרת גורלכם יהיה כשל חבריכם'", הוא שחזר, והוסיף בחיוך מצמרר: "הבנתי מהקידומת מאיפה זה. נתתי לנתניהו את התשובה הראויה כדי להעמיד אותו במקום".

בשבוע שעבר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב בחריפות לאיומיו של לאריג'אני. בתגובה לשורת פוסטים ברשת החברתית X שפרסם הבכיר האיראני בשבת, בו הבטיח בין היתר שטראמפ "ישלם על מעשיו" - איום ישיר על חייו של נשיא ארה"ב - הצהיר טראמפ: "אין לי מושג על מה הוא מדבר, מי הוא? זה לא יכול לעניין אותי פחות". טראמפ אמר בראיון שלאריג'אני והמשטר "כבר הובסו", וחזר והדגיש שהתקיפות האמריקניות - ישראליות ימשכו עד שטהרן תכריז על "כניעה ללא תנאי".