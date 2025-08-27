במשטרה איבדו סבלנות: אם פוטליק לא יגיע לחקירה- יוצא נגדו צו מעצר בין-לאומי

מומלצים -

במשטרה מעלים הילוך בחקירת פרשת "קטאר-גייט", והיום (רביעי) לקחו עדות מיו"ר האופוזיציה יאיר לפיד ועוזרו.

כבר בשבוע שעבר פרסמנו ב-i24NEWS שהמשטרה מתכוונת לזמן פוליטיקאים לחקירה. נדגיש כי זו עדות פתוחה, לפיד לא חשוד בדבר ומסר עדות בת חצי שעה בלבד במשרדי מפלגתו בתל אביב. במרכז העדות הזו - פגישה שקיים בחודש ינואר האחרון בפריז עם נציגים קטאריים ומשפחות חטופים, כאשר לפי החשד אותה תיאם הלוביסט האמריקני ג׳יי פוטליק.

לאחר שבמשטרה ניסו שוב ושוב לתאם חיקור דין של פוטליק ללא הצלחה ומתוך הבנה שהוא פשוט מתחמק - במשטרה הוציאו נגדו צו מעצר וכבר נערכים לשלב הבא. אם זה לא יעזור- יוצא נגדו צו מעצר בן-לאומי. כאמור, במשטרה צפויים לזמן פוליטיקאים נוספים למסור עדות.

צפו בדיווח המלא של ראש דסק הפלילים לי עייש בתחילת העמוד