עקב הטענות נגדו: מח"ט צנחנים לשעבר פורש מצה"ל - ולא יקודם למפקד אוגדה | חשיפת i24NEWS

מפקד חטיבת הצנחנים לשעבר, אלוף-משנה עמי ביטון פורש מצה"ל, זאת מבלי שקודם לתפקיד מפקד אוגדה ועל אף היותו אחד המפקדים הפופולריים בצה"ל עד ה-7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל".

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מדובר במהלך חריג מצידו של אל"ם ביטון, שכן מדובר בפעם הראשונה מזה 50 שנה בהיסטוריה של חטיבת הצנחנים שמפקדה מסיים את שירותו בצה"ל בלי שהוא מקודם לתפקיד.

כזכור, במהלך מלחמת "חרבות ברזל" נחשף ב-i24NEWS תחקיר שבמרכזו עומדת תקרית ברצועת עזה בה נהרג לוחם מחטיבת הצנחנים וקצין ולוחם נוספים נפצעו קשה. במסגרת התחקיר התגלו כשלים ערכיים מצידו של ביטון, בהם טענות להתעמרות וביזוי פקודים.

בצה"ל ביקרו קשות את מפקד פיקוד מרכז על היחס המקל כלפי ביטון בתחקיר, לאחר שננזף פיקודית על כך. אל"ם ביטון כבר הודח מתפקיד מח"ט בעקבות תחקיר מותו של סמ"ר שחר סטרוג ז"ל, לוחם דובדבן שנהרג מפליטת כדור על ידי חברו ליחידה.

למרות הנזיפה, הרמטכ"ל אייל זמיר החליט לשלוח את ביטון ללימודים לקראת תפקיד מפקד אוגדה, אך כאמור ביטון החליט לפרוש מצה"ל מבלי לכהן בתפקיד.