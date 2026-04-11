חיזבאללה ממשיך לירות ללא הפסקה לעבר יישובי הצפון - מאזור קו העימות, היישובים שנמצאים בסמוך לגדר הגבול עם לבנון, ועד לאזור חיפה והקריות. דובר צה"ל פרסם היום (שבת) את התחקיר הראשוני של אירוע בו שלוש רקטות נפלו אמש בקריית שמונה - ללא אזעקה.

כזכור, שלוש רקטות ששוגרו אמש מלבנון, נפלו בקריית שמונה ללא התרעה. מתחקיר ראשוני עולה, כי השיגורים הללו לא זוהו - ולכן לא הופעלה התרעה בעיר. "כאמור מדובר בתחקיר ראשוני בלבד. נסיבות האירוע לרבות אי זיהוי השיגורים, מתוחקרות כעת על ידי כלל הגורמים הרלוונטים", נמסר מדובר צה"ל.

שריפה פרצה בדירה בעיר לאחר הנפילה, ובמהלך ניסיונות הכיבוי והטיפול בזירת האירוע - נרשמו שיגורים נוספים מלבנון לקריית שמונה.