מטחים בלי סוף מאיראן: ארבעה שיגורים לאזור ירושלים, ירי גם לצפון | עדכונים שוטפים
מספר נפילות דווחו באזור ירושלים וכן ברחבי הגליל, לא ידוע על נפגעים • רסיס יצר שקע בחצר גן ילדים בקריית אתא • בצה"ל הודיעו כי ביממה האחרונה הותקפו למעלה מ-130 תשתיות באיראן
מבצע שאגת הארי - היום ה-21: איראן שיגרה חמישה מטחים לעבר ישראל הלילה (שישי), כאשר מתוכם ארבעה היו לאזור ירושלים, האחרון היה לאזור הצפון. לא ידוע על נפגעים. צה"ל הודיע כי ביממה האחרונה הותקפו למעלה מ-130 תשתיות באיראן, כולל משגרי טילים בליסטיים, כטב"מים, ומערכות הגנה אווירית.
אזעקות בראש הנקרה
השיגורים לצפון: דיווחים על נפילות התקבלו בשפרעם. תיעוד מנפילה בתוך חצר גן ילדים בקריית אתא (סיוון אלקלק)
תיעוד חריג מחיפה: נהג צילם טיל מתפזר נופל מהשמיים, הרסיסים נחתו מול רכבו (משה שטיינמץ)
ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים בצפון, התקבלו דיווחים על נפילות בגליל
טיל מתפצל שוגר מאיראן לצפון הארץ; עד כה לא דווח על נפגעים (אוריה קשת)
אזעקות באזור חיפה וברחבי הגליל
דיווחים על נפילות באזור ירושלים (משה שטיינמץ)
טווח הירי מתרחב: אזעקות הופעלו גם באזור לכיש ובשפלה
בפעם הרביעית בתוך שעה: אזעקות באזור ירושלים ובשומרון עקב שיגורים מאיראן