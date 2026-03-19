מטחים בלי סוף מאיראן: ארבעה שיגורים לאזור ירושלים, ירי גם לצפון | עדכונים שוטפים

מספר נפילות דווחו באזור ירושלים וכן ברחבי הגליל, לא ידוע על נפגעים • רסיס יצר שקע בחצר גן ילדים בקריית אתא • בצה"ל הודיעו כי ביממה האחרונה הותקפו למעלה מ-130 תשתיות באיראן

כתבי i24NEWS
1 דקות קריאה
יירוט מטח ששוגר מאיראן לישראל, ארכיון

מבצע שאגת הארי - היום ה-21: איראן שיגרה חמישה מטחים לעבר ישראל הלילה (שישי), כאשר מתוכם ארבעה היו לאזור ירושלים, האחרון היה לאזור הצפון. לא ידוע על נפגעים. צה"ל הודיע כי ביממה האחרונה הותקפו למעלה מ-130 תשתיות באיראן, כולל משגרי טילים בליסטיים, כטב"מים, ומערכות הגנה אווירית.

אזעקות בראש הנקרה

השיגורים לצפון: דיווחים על נפילות התקבלו בשפרעם. תיעוד מנפילה בתוך חצר גן ילדים בקריית אתא (סיוון אלקלק)

תיעוד נפילה בגן ילדים בקריית אתאדוברות מד"א

תיעוד חריג מחיפה: נהג צילם טיל מתפזר נופל מהשמיים, הרסיסים נחתו מול רכבו (משה שטיינמץ)

תיעוד מנפילת רסיסים בצומת בחיפה

ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים בצפון, התקבלו דיווחים על נפילות בגליל

טיל מתפצל שוגר מאיראן לצפון הארץ; עד כה לא דווח על נפגעים (אוריה קשת)

אזעקות באזור חיפה וברחבי הגליל

דיווחים על נפילות באזור ירושלים (משה שטיינמץ)

טווח הירי מתרחב: אזעקות הופעלו גם באזור לכיש ובשפלה

בפעם הרביעית בתוך שעה: אזעקות באזור ירושלים ובשומרון עקב שיגורים מאיראן

