מבצע שאגת הארי - היום ה-21: איראן שיגרה חמישה מטחים לעבר ישראל הלילה (שישי), כאשר מתוכם ארבעה היו לאזור ירושלים, האחרון היה לאזור הצפון. לא ידוע על נפגעים. צה"ל הודיע כי ביממה האחרונה הותקפו למעלה מ-130 תשתיות באיראן, כולל משגרי טילים בליסטיים, כטב"מים, ומערכות הגנה אווירית.

אזעקות בראש הנקרה השיגורים לצפון: דיווחים על נפילות התקבלו בשפרעם. תיעוד מנפילה בתוך חצר גן ילדים בקריית אתא (סיוון אלקלק) דוברות מד"א תיעוד חריג מחיפה: נהג צילם טיל מתפזר נופל מהשמיים, הרסיסים נחתו מול רכבו (משה שטיינמץ) ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים בצפון, התקבלו דיווחים על נפילות בגליל טיל מתפצל שוגר מאיראן לצפון הארץ; עד כה לא דווח על נפגעים (אוריה קשת) אזעקות באזור חיפה וברחבי הגליל דיווחים על נפילות באזור ירושלים (משה שטיינמץ) טווח הירי מתרחב: אזעקות הופעלו גם באזור לכיש ובשפלה בפעם הרביעית בתוך שעה: אזעקות באזור ירושלים ובשומרון עקב שיגורים מאיראן