צילם ואסף מידע: עובד מלון בים המלח נעצר בחשד לריגול

צעיר בן 23, תושב ישראל העובד במלון בים המלח, נעצר בימים האחרונים בחשד כי גויס על ידי גורמי מודיעין איראניים וביצע עבורם משימות איסוף מידע - כך נמסר היום (שישי) בהודעה משותפת של השב"כ והמשטרה.

על פי הודעת שב"כ והמשטרה, החקירה העלתה כי החשוד עמד בקשר רציף עם גורמי מודיעין איראניים במשך תקופה, ובמסגרת זו נדרש לבצע משימות ביטחוניות שונות.

בין היתר, הוא אסף מידע וצילומים על המלון שבו הועסק ועל סביבתו, אשר הועברו לגורמים האיראניים. בשב"כ מציינים כי החקירה נמשכת ובוחנת את כלל היקף פעילותו של החשוד ואת הנזקים האפשריים שנגרמו לביטחון המדינה.

במערכת הביטחון מבהירים כי מדובר בעוד ניסיון מצד איראן לגייס אזרחים ישראלים לפעילות חבלנית עוינת. לדבריהם, מדובר בקו פעולה עקבי של טהרן, המנסה לנצל אזרחים מקומיים לצורך איסוף מידע והכנת תשתית לפיגועים.

משב"כ נמסר: "על רקע המאמצים המתמשכים של האיראנים לבצע פעילות ביטחונית בישראל, משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור ולסיכול ניסיונות הגיוס מצד איראן וגורמים מטעמה, וזאת על מנת להגן על ביטחון המדינה ואזרחיה".