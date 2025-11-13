רעידת האדמה במשטרה: הניצב החשוד נחקר 7 שעות במח"ש, מכשירו הנייד נלקח

הפרשה שמטלטלת את המשטרה: מח"ש (המחלקה לחקירות שוטרים) נטלה את הטלפון של הניצב הבכיר במשטרה שנחקר בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה. עוד נודע כי הבוקר (חמישי) שאמש נחקר הקצין הבכיר במחלקה לחקירות שוטרים במשך 7 שעות, שלאחריהן הורחק ממתקני המשטרה ושחוקר לביתו בתנאים מגבילים.

על פי החשד, הקצין התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו. התיק נחקר על ידי צוות חשיפה במח"ש. הוא עוכב לחקירה בשעות הצהריים, כאשר לא היה ביחידה בראשה הוא עומד, ונחקר במשך מספר שעות. הקצין הבכיר צפוי להשתחרר בסיום החקירה, וצו איסור פרסום הוטל על שמו ועל יתר פרטי הפרשה.

ל-i24NEWS נודע, כי הפרשה החדשה הובילה את המפכ"ל רנ"צ דני לוי לכנס את סגל הפיקוד המשטרתי לפגישת חירום. ראש יאח"ה, תת ניצב אלי מקמל, ימלא את מקומו של הניצב הנחקר. בתום חקירתו שוחרר בתנאים של הרחקה לתשעה ימים ממתקני משטרה ואיסור יצירת קשר עם מעורבים.

כזכור, שוטרים בדרגות שונות נחקרו לא פעם במח"ש, בגין עבירות וחשדות מגוונים. המקרה האחרון פורסם בשעות הצהריים, כאשר המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד קצין משטרה לאחר שעקב אחרי תושבת מהדרום וביצע כלפיה מעשה מגונה.