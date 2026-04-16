לוחמי מג"ב שהדליקו מנגל בבסיס ונשלחו למאסר - ישוחררו מוקדם | לי עייש
פרסום ראשון: בצה"ל החליטו להמתיק את עונשם של ארבעת לוחמות ולוחמי מג"ב שנשלחו למאסר לאחר שהדליקו מנגל בשטח הבסיס בניגוד לפקודות • הלוחמים ישלימו 7 ימי מחבוש בכלא צבאי - וישובו לתפקידם
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
פרסום ראשון: בצה"ל החליטו היום (חמישי) להמתיק את עונשם של ארבעת לוחמות ולוחמי מג"ב שנשלחו למאסר לאחר שהדליקו מנגל בשטח הבסיס בניגוד לפקודות.
הלוחמים ישלימו 7 ימי מחבוש בכלא צבאי, ישוחררו ביום שני הקרוב - וישובו לתפקידם. במשטרה ובמג"ב הדגישו כי "מדובר בהתנהלות בניגוד לפקודות המחייבות וכי משמעת ועמידה בנהלים הינם אבני יסוד בפעילות הארגון".
