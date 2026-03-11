לילה לא שקט: ירי נרחב מלבנון ואיראן על הצפון והמרכז; צה"ל פתח בגל תקיפות בטהרן | עדכונים שוטפים
הירי מלבנון לא נפסק: אזעקות בצפון בשל ירי טילים וכטב"מים, אזעקות גם בגוש דן והשרון • בתגובה חיל האוויר תקף עשרות יעדי חיזבאללה • במקביל: גל תקיפות על מטרות של המשטר האיראני בטהרן • עדכונים שוטפים
היום ה-13 למבצע "שאגת הארי": אחרי המטחים הנרחבים לצפון, חיזבאללה ירה טילים גם לאיזור המרכז, לא דווח על נפגעים. נפילה ישירה בחצר בית בישוב בשרון, נזק נגרם למבנים. אחרי המטח הכבד צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה ברחבי לבנון, בהן מפקדות מודיעין של ארגון הטרור ומטרות בזמן אמת. כמו כן דובר צה"ל הודיע כי נפתח גל תקיפות על יעדי המשטר האיראני בטהרן.
אחרי המטח הכבד מלבנון, דובר צה"ל מודיע על גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות טרור של חיזבאללה, בין היתר הותקפו עשרה מבנים אשר שימשו את ארגון הטרור ברובע הדאחייה בביירות תוך חצי שעה. כמו כן הותקפו מעל 20 מטרות חיזבאללה בזמן אמת בסגירת מעגל מיידית (עמיאל ירחי)
אזעקות נוספות בשל חשש מחדירת כטב"ם בגליל המערבי
דיווחים על תקיפות בדאחייה של ביירות (ברק בטש)
מד"א: לא התקבלו דיווחים על נפגעים במטח האחרון למרכז (לי עייש)
גל נוסף של שיגורים: אזעקות בשל ירי טילים מלבנון בגליל המערבי
התקבל דיווח על נפילה בחצר בית באזור השרון במטח האחרון מלבנון, אין נפגעים (לי עייש)
פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים בירושלים, יו"ש, השפלה, המרכז והדרום
דובר צה"ל: נפתח גל תקיפות נגד מטרות של המשטר האיראני בטהרן (ינון שלום יתח)
מתקפה משולבת על ישראל: התרעה מקדימה בירושלים, יו"ש, השפלה, המרכז והדרום בעקבות זיהוי שיגור מאיראן
המטח מלבנון לא נגמר: אזעקות בגוש דן ובשרון
אחרי שעה של שקט: אזעקות בגליל המערבי בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין
גורם ישראלי ל-i24NEWS: "חיל האוויר הפציץ 50 בניינים הלילה בדאחיה שבביירות. צה"ל נערך להרחבת התמרון והתקיפה בלבנון אם יידרש". על פי הגורם, לחיזבאללה נותרו, לפי ההערכות, קצת יותר מאלף טילים ארוכי־טווח.
"הפטרון שלהם, איראן, נמצא במצוקה גדולה, והם מרגישים כלפיו חוב גדול. כדי להסביר את התלות של חיזבאללה באיראן – רק בשנת 2025 הארגון קיבל מאיראן, בזמן משבר כלכלי, בין 800 מיליון למיליארד דולר", אמר הגורם (עמיחי שטיין)
דיווחים בלבנון: השיבוש של מסכי השילוט ברכבת ישראל - מתקפת סייבר של חיזבאללה (ברוך ידיד)