היום ה-13 למבצע "שאגת הארי": אחרי המטחים הנרחבים לצפון, חיזבאללה ירה טילים גם לאיזור המרכז, לא דווח על נפגעים. נפילה ישירה בחצר בית בישוב בשרון, נזק נגרם למבנים. אחרי המטח הכבד צה"ל תקף תשתיות חיזבאללה ברחבי לבנון, בהן מפקדות מודיעין של ארגון הטרור ומטרות בזמן אמת. כמו כן דובר צה"ל הודיע כי נפתח גל תקיפות על יעדי המשטר האיראני בטהרן.

