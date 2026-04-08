סיכום חדשות החג: אחרי 40 ימים - נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה (רביעי) כי הוא מסכים להפסקת אש של שבועיים עם איראן וכי מצר הורמוז ייפתח מיידית. בתגובה צה"ל אישר: נצרנו את האש. במקביל, פתח במבצע "חושך נצחי" בלבנון; הרמטכ"ל הבהיר: "נתקוף ללא הפסקה". בישראל נערכים להסרת מגבלות פיקוד העורף, כלל החסמים יוסרו מנתב"ג, גם מערכת החינוך תשוב לפעילות מלאה בערים ירוקות.

טראמפ: מסכים להפסקת אש של שבועיים, מצר הורמוז ייפתח מיידית

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הסכים להצעה להפסקת אש בת שבועיים עם איראן. בהודעתו ברשת החברתית TruthSocial ציין כי מצר הורמוז ייפתח מיידית. הנשיא הוסיף כי "כבר עמדנו וחרגנו מכל היעדים הצבאיים במבצע באיראן, התקדמנו מאוד בהסכם סופי שלום סופי עם איראן ובמזרח התיכון". גורם בכיר בבית הלבן מסר לרשת CNN האמריקנית כי ישראל הסכימה להצטרף להפסקת האש הזמנית.

צה"ל בהודעה רשמית: "נצרנו אש באיראן, הפעילות הקרקעית בלבנון נמשכת"

דובר צה"ל אישר את הדיווחים השונים, לצד הצהרת לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפיה האש נצורה מול איראן - כאשר במקביל הלחימה בלבנון נמשכת כל העת. בהודעת הצבא נמסר כי ההחלטה על נצירת האש במערכה מול איראן - נתקבלה בהתאם להנחיות הדרג המדיני. "צה"ל נצר את האש במערכה מול איראן ונמצא בכוננות גבוהה בהגנה ונכון להגיב לכל הפרה", נכתב.

צה"ל החל במבצע "חושך נצחי" בלבנון; הרמטכ"ל: "נתקוף ללא הפסקה"

צה"ל פתח במבצע "חושך נצחי" בלבנון, במסגרתו הושלם גל תקיפות נרחב - בו הותקפו בתוך עשר דקות - כמאה מטרות חיזבאללה, כשהבשילו לכך התנאים המבצעיים. מדובר כאמור במבצע ממוקד ונרחב על כל מוקדי הפיקוד והשליטה של חיזבאללה במקביל, גם בבקעה וגם בלבנון כדי להחשיך את תמונת המצב של הפיקוד במרחבים השונים.

החל ממחר: הלימודים צפויים להתחדש באופן מלא ברשויות "ירוקות"

שעות לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש: פיקוד העורף עורך דיוני הערכת מצב על הימים הקרובים, כאשר ההערכה היא שרשויות רבות יעבור להיות "ירוקות". כל אחת מן הערים הללו, צפויה לקבל את אישורו של משרד החינוך לפתיחה מלאה של לימודים פרונטליים כבר ממחר.

החל מחצות: כלל המגבלות יוסרו מעל נתב"ג

כ-12 שעות לאחר כניסתה לתוקף של הפסקת האש: נתב"ג צפוי לחזור הלילה בחצות לפעילות מלאה לאחר 40 ימים. בנוסף, שדות התעופה הרצליה ורמון ישובו לפעילות ביום ראשון. המשמעות היא, שכעת עם הסרת כלל המגבלות על התעופה הישראלית - לא יוגבל מספר הנוסעים בכל מטוס, ולא תהיה מגבלה של מספר הטיסות שיכולות להמריא בכל שעה.

