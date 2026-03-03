כוחות צה"ל נפרסו הלילה (שלישי) במרחב האבטחה בתוך לבנון - שתופס שטחים שולטים מעל כבישים, מול כפרים סמוך לגבול עם ישראל. לוחמים היו עד עכשיו בחמישה מוצבים, אך כעת פרוסים הרבה יותר רחב לכל רוחב הגזרה, עם צוותי קרב פלוגתיים בנקודות שולטות. כוחות בהיקף של אוגדה יצטרפו בקרוב. לחיזבאללה יש יכולת לבצע ירי, עוד אלפי טילים ורקטות, מרביתו צפונית לליטני.

בצה"ל מעריכים כי חיסול המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הכריע את הכף בלבנון, כאשר חיזבאללה הצטרף אתמול למערכה על אף הניסיונות למנוע זאת ממנו. בנוסף מעריכים כי ההישג באיראן מאוד ישפיע על החזית הלבנונית - אך הנחת העבודה הייתה שחיזבאללה יצטרף בסופו של דבר.

ההחלטה בצה"ל עוד במהלך הכנות למבצע היא שלא יהיה פינוי תושבים מאזור הגבול, בעקבות המלחמה והפינוי הקודם. עד כה, כמעט לא רואים פינוי של תושבים מיישובים.

בצה"ל העבירו גם מסרים ללבנון ולצבא שלה שימנעו כל ירי מהמדינה. בנוסף הבהירו לרמטכ"ל לבנון כי זו תהיה פתיחת מלחמה. ראינו את המסרים עובדים היטב. במקביל, יש ירידה של פעילי חיזבאללה דרומה, חלק מהם נעצרו על ידי מחסומים של צבא לבנון, אבל זה לא מספיק. בכיר בצה"ל אומר ל-i24NEWS: "סומכים רק על עצמנו".

איראן העבירה לחיזבאללה למעלה ממיליארד דולר השנה. הוא השקיע מעט מאוד בבניין כוח והתעצמות, חילק משכורות ופנסיות - ולא העביר כסף לאוכלוסייה.

נזכיר כי ביום ראשון בלילה חיזבאללה הוציא מטח מוגבל, מצומצם לעבר ישראל, כאשר "התכלית הייתה לבדוק מה קורה אם הוא יפתח באש?", לפי גורם צבאי. התמקדות התקיפות של צה"ל ביום הראשון הייתה באמל"ח בדרום לבנון לצד הפינוי.

ההבנה כרגע שהמנוף הכלכלי ישחק תפקיד משמעותי, לכן פתחו במוסדות הכלכליים שלו. תחילת החודש - ופעילי חיזבאללה לראשונה לא מקבלים משכורות.

מצה"ל נמסר כי הוא "פועל לייצר שכבת ביטחון נוספת לתושבי הצפון, באמצעות תקיפות נרחבות של תשתיות חיזבאללה, על מנת לסכל איומים ולמנוע ניסיונות חדירה לשטח מדינת ישראל. ארגון הטרור בחר להצטרף למערכה ולפעול בשליחות איראן ויישא בתוצאות פעולותיו. צה"ל לא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל, וימשיך לפעול בכל דרך להגן עליהם".

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "רה"מ בנימין נתניהו ואני אישרנו לצה"ל להתקדם ולאחוז בשטחים שולטים נוספים בלבנון כדי למנוע ירי על יישובי הגבול הישראליים. צה"ל ממשיך לפעול בעוצמה נגד יעדי חיזבאללה בלבנון. ארגון הטרור משלם וישלם מחיר כבר על הירי לעבר ישראל. הבטחנו ביטחון ליישובי הגליל וכך נעשה".