הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, קיים הערב (חמישי) הצהרה, במהלכה התייחס למערכה מול איראן ולהתפתחויות בלחימה מול חיזבאללה בלבנון.

i24NEWS

"לפני פחות משבוע, יצאנו למבצע ׳שאגת הארי׳. מזה שישה ימים, אנחנו מכים במשטר הטרור האיראני ללא הפסקה. המבצע תוכנן בחשאיות על ידי אלפי חיילות וחיילים מהמערכים השונים בכלל צה״ל ובשיתוף פעולה הדוק עם בעלת בריתנו, ארצות הברית. המבצע מתנהל בקצב שקבענו מראש", אמר זמיר.

זמיר התייחס לפתיחת המלחמה: "במהלומת הפתיחה המפתיעה שביצענו בשבת בבוקר, הוטלו עשרות חימושים על שלושה יעדים. ב-40 שניות בלבד חוסלו כ-40 בכירי משטר הטרור האיראני, ובראשם מנהיג המשטר - עלי חאמנאי. מטרת חייו הייתה להשמיד את מדינת ישראל ואף תכנן תוכנית מפורטת לשם כך".

"טייסי חיל האוויר ביצעו עד כה 2,500 תקיפות, והטילו יותר מ-6000 חימושים. בתוך 24 שעות, טייסנו סללו את הדרך לטהרן. השמדנו כ-80% ממערכות ההגנה האווירית, והשגנו עליונות אווירית כמעט מוחלטת בשמי איראן. הודות לכך והודות למודיעין האיכותי, אנחנו תוקפים את הטילים הבליסטיים המהווים איום ישיר על אזרחי מדינת ישראל".

"נטרלנו והשמדנו למעלה משישים אחוזים ממשגרי הטילים הבליסטיים - הישג משמעותי ביותר המפחית את הפגיעה בעורף ומציל חיים רבים. מדובר במאמץ מתמשך, אולם, אני מדגיש, האיום טרם הוסר - כל טיל הוא קטלני ומהווה סכנה", אמר הרמטכ"ל.

"לאחר השלמת שלב מהלומת הפתיחה המפתיע, בו יצרנו עליונות אווירית ודיכאנו את מערך הטילים הבליסטיים - כעת אנו עוברים לשלב הבא במערכה, בו נגביר את הפגיעה ביסודות המשטר וביכולותיו הצבאיות. בידנו מהלכים מפתיעים נוספים, שאין בכוונתי לחשוף. נרדוף את אויבנו, את כולם, ונשיגם".

"אני נמצא בקשר רציף עם מקביליי האמריקנים, בהם מפקד המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין ומפקד סנטקום, אדמירל בראד קופר. אנחנו נלחמים מתוך אינטרסים וערכים משותפים. במלחמה כתף אל כתף. הם ידידי אמת. בפעולה מסונכרנת אנחנו מפשיטים את המשטר מיכולותיו הצבאיות ומביאים אותם לכדי בידוד אסטרטגי ולנקודת חולשה שהם לא היו בה מעולם. אני אומר לכם - זהו שיתוף פעולה היסטורי", אמר זמיר.

"כפי שאמר ידידי האדמירל קופר, צבא ארצות הברית וצה״ל, שני הצבאות החזקים בעולם, שולטים בשמי מדינת הטרור הגדולה בעולם".

"אני מבקש להביע את הערכתי העמוקה לפעולה האמיצה והנחושה של צבא ארצות הברית, בשם צה"ל אני משתתף בצערן של משפחות החיילים האמריקאים הגיבורים שנפלו במערכה".

"איראן היא סכנה ליציבות האזורית והעולמית, וכפי שנוכחנו בימים האחרונים - היא מהווה איום משמעותי על ישראל, על מדינות האזור ועל העולם החופשי כולו. ככל שהיינו ממתינים עם הפעולה, איראן הייתה נכנסת למרחב החסינות והסכנה הייתה גוברת".

הרמטכ״ל זמיר התייחס למערכה בצפון: "חיזבאללה ביצע טעות אסטרטגית, ובניגוד לאינטרסים של אזרחי לבנון בחר להצטרף למערכה - הוא משלם על כך מחיר כבד. אנחנו תוקפים בעוצמה, בחזית ובעומק לבנון. פקדתי על כוחות צה"ל לנוע קדימה ולהעמיק את קו השליטה בגבול תוך התמקמות בנקודות מפתח בדרום לבנון".

"הלילה, חיסלנו את ראש מערך האש של חיזבאללה. הוא ידוע בכינויו פידאא. פידאא אחראי למותם של ישראלים רבים ופיקד בעצמו על ירי הנ"ט, באירוע "שמש חורפית" בינואר 2015 בגזרת הר דוב. באירוע זה נהרגו לוחמי גבעתי - רב- סרן יוחאי (ג'וחא) קלנגל וסמל-ראשון דור חיים ניני זכרם לברכה".

"לא יהיו יותר משוואות, אנחנו נמשיך ונפעל להגנה על ביטחון תושבי הצפון. נפעל ללא הרף להסרת האיום, ולא נרפה מהיעד של פירוק חיזבאללה מנשקו", אמר זמיר.

"אזרחי ישראל, אתם מקור הכוח של צה״ל. אני פוגש את הלוחמים, את אנשי המילואים ואת המפקדים - והם יודעים שעם חזק ומלוכד עומד מאחוריהם. אני מלא הערכה אליכם - כשאתם חזקים בעורף, צה"ל מנצח בעומק. ההתנהלות האחראית שלכם, מצילה את החיים שלכם ושל המשפחות שלכם והיא חלק הכרחי בהצלחת המבצע".

"אני מוסר מכאן תנחומים למשפחות הנרצחים ומאחל החלמה לפצועים. כפי שאמרתי עם היציאה למבצע, זו מערכה היסטורית שמטרתה להבטיח את קיומנו ועתידנו כאן, בארץ אבותינו לנצח הדורות. נפעל ככל שיידרש בכדי לעמוד בכך. אנחנו ממשיכים לפעול בנחישות ובעוצמה למען ביטחון ישראל ולהבטחת נצח ישראל", סיכם הרמטכ"ל.

מפקד חטיבת גבעתי, מסר הודעה על חיסול מפקד ניהול כוח האש של חיזבאללה בביירות, אותו חשף הרמטכ"ל: "ידעו כל המחבלים של חיזבאללה ובכל מקום, שמי שפגע בנו, נסגור איתו את המעגל".