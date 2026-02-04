הפרה בוטה של הפסקת האש: קצין במיל' נפצע קשה מירי ברצועה

הפרה בוטה של הפסקת האש: קצין במילואים נפצע באורח קשה היום (רביעי) כתוצאה מירי מחבלים בתחומי הקו הצהוב שבצפון הרצועה. התקרית התרחשה במהלך פעילות מבצעית של כוחות חטיבת אלכסנדרוני, אז פתחו מחבלים באש לעבר כוח צה"ל. הקצין פונה לבית החולים להמשך טיפול רפואי. מיד לאחר מכן, טנקים ירו על המחבלים ובמקביל החלו תקיפות אוויריות במרחב.

מדובר בהפרה נוספת של הפסקת האש, שכן בסוף השבוע האחרון ארבעה מחבלים חמושים שהיו בקו הצהוב התקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבלים במטרה להסיר את האיום.

דובר צה"ל

בתגובה חוסלו ארבעה מפקדים ומחבלים נוספים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי שיצאו ממנהרת טרור במזרח רפיח. פרט אליהם, יצאו הממנהרה עוד ארבעה מחבלים שהותקפו וניסו להימלט.

בנוסף, צה"ל תקף באותה העת מחסן אמצעי לחימה, אתר ייצור אמצעי לחימה ושתי תשתיות שיגור של ארגון הטרור חמאס במרכז הרצועה.