צה"ל פרסם הבוקר (ראשון) את נתוני הנשים המשרתות בצבא, במסגרת יום האישה הבין-לאומי וברקע מבצע "שאגת הארי". לפי הנתונים, לוחמות מרכיבות כ-50% ממערך ההגנה האווירית, ו-20% מכלל המערך הלוחם.

בשנת 2015, לפי נתוני צה"ל, שיעור הנשים בלחימה עמד על 7.2%. עשור לאחר מכן הן מהוות 21.2% - גידול של פי שלושה בשיעור הנשים הלוחמות. נכון לשנת 2025, נשים מהוות כ-35% מכלל משרתי הקבע. בפילוח לפי דרגות, נשים מהוות כ-24% מדרג סגן-אלוף, וכ-15% מדרג אלוף-משנה.

במסגרת חיל הים, פועלות במבצע כ-130 לוחמות ימיות בספינות הטילים, וכ-26 מפקדות בוגרות קורס חובלים. בחיל בנוסף, כ-40% מהמשרתים בעולמות המודיעין, תכנון, שליטה והכוונת האש - הן נשים.

במבצע "שאגת הארי" פועלות כ-5,000 משרתות במילואים בחיל האוויר. עד כה השתתפו כ-30 לוחמות בצוותי אוויר. במסגרת אגף התקשוב, מעל 40% לוחמות מרכיבות את גדוד הלוחמה האלקטרונית שבחטיבת ספרה.